Installata in via Diaz: ecco la panchina dedicata ad “Alassiowood”

Alassio. Il gruppo social “Alassiowood”, nato su Facebook e che oggi vanta un ottimi seguito, da oggi, ha una panchina dedicata in centro città ad Alassio.

Colorata e variopinta, è stata installata dai tecnici questa mattina, in via Diaz.

“Un piccolo passo per Alassiowood, ma una grande gioia per tutta l’umanità”, il commento sarcastico, in pieno stile “Alassiowood”, di uno dei fondatori, Gigi Ciccione.