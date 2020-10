Insegnante positivo al liceo Bruno di Albenga: 6 classi in quarantena

Albenga. Anche le scuole di Albenga, che fino ad ora sembravano averla “scampata”, sono finite nella rete del Covid.

Parliamo del liceo Giordano Bruno, con diverse sedi nella città delle torri. A risultare positivo al Covid-19, in questo caso, è stato un insegnante.

Il professore, ricostruendo la catena dei contatti, ha incontrato ben 6 classi di cui: 4 dell’Artistico (con sede in via Bologna) e 2 dello Scientifico (con sede in via Dante).

Per questo motivo per le classi in questione è scattata la quarantena, che durerà almeno (salvo novità) fino al prossimo mercoledì e tutte le procedure previste in questi casi. Oltre un centinaio, dunque, i liceali che dovranno restare a casa in questo lasso di tempo.