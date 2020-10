Incidente ad Albenga, auto ribaltata sulla Sp582: donna trasportata in ospedale

Albenga. Incidente stradale, una manciata di minuti prima delle 13. È successo sulla strada provinciale 582, tra Cisano sul Neva e Albenga.

Nella zona del Multiplex, per cause ancora da accertare, forse complice il maltempo, una macchina si è ribaltata. Al volante, una donna, rimasta ferita, per fortuna in modo lieve, in seguito all’accaduto.

Sul posto, tempestivo l’intervento delle croce bianca di Albenga, dell’automedica del 118 e dei vigili del fuoco.

Nonostante il grande spavento, la ferita, dopo aver ricevuto le prime cure sul posto, è stata trasportata, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.