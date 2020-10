In piazza per il clima

Martedì 6 ottobre alle ore 15 dinanzi alla Sede RAI Liguria in Corso Europa, l’onda verde sarà nuovamente in piazza perché il 7 il Parlamento Europeo voterà la legge sul clima.

Noi di Europa Verde Liguria invitiamo tutti le cittadine e cittadini a presenziare dinanzi alla sede RAI in Corso Europa per segnalare la completa assenza di informazioni e di notizie su questa importante legge europea sul cambiamento climatico.

Noi crediamo che la Regione Liguria debba adottare politiche conseguenti al voto sull’ordine del giorno del Fridays for future dato dal Consiglio Regionale.

Gli eventi devastanti che si susseguono di assoluta attualità con persone morte e distruzione di strade e abitazioni che TV e Stampa riportano, giustamente, sono sotto gli occhi di tutti.

La legge europea sul clima è decisiva ai fini di implementare politiche ecologiche in Italia e nella nostra martoriata Liguria. Bisogna in primo luogo fare una assunzione di responsabilità collettiva perché la difesa del territorio e lo stop al consumo del suolo deve partire da tutte le persone e in primo luogo dalle istituzioni Regione Province e Comuni.

A seguire occorrono politiche coerenti a favore del recupero edilizio, di una manutenzione del territorio e di pulizia dei boschi nonché di una agricoltura sociale e sostenibile, che favorisca il ripopolamento delle aree interne e la nascita di una adeguata rete di parchi.

A ciò si deve associare una forte iniziativa regionale di piantumazione di alberi in ambiente urbano per ridurre l’impatto climatico.

Bisogna poi puntare alle fonti alternative e a una mobilità sostenibile su ferro, che riduca l’impatto dei veicoli privati e l’inquinamento atmosferico. Infine bisogna sostenere fino in fondo l’elettrificazione delle banchine portuali.

Ormai cambiare il mondo non è solo possibile ma diviene un dovere imprescindibile.

Europa Verde Liguria