Valbormida. La conta dei danni, in corso da questa mattina dopo l’allerta rossa di ieri e i violenti temporali delle ultime ore, non risparmia nemmeno il mondo dello sport. In diversi impianti, infatti, si registrano problemi causati soprattutto dal vento.

A Millesimo le raffiche hanno completamente scoperchiato le tribune del campo comunale. Come visibile nell’immagine, della copertura non è rimasto praticamente nulla.

Danni anche a Cairo Montenotte: nel campo intitolato a Cesare Brin il maltempo ha totalmente sradicato una panchina, allagato la segreteria del campo. Nonostante questo la federazione ha dato l’ok per la partita di domani della prima squadra della Cairese, che affronterà la Sestrese.

Problemi anche per la vicina struttura dedicata al tennis, dove il vento ha fatto saltare totalmente la copertura.