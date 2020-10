Il Savona supera (2-0) il Bragno nell’allenamento congiunto

Cairo Montenotte. Il Savona, in attesa dell’esordio in campionato, che andrà in scena domenica prossima a Sanremo con il Carlin’s Boys, supera (2-0) il Bragno di mister Mario Gerundo nell’allenamento congiunto giocato, in Val Bormida, sul terreno del “Paolo Ponzo” di Cairo Montenotte.

Le reti del Savona portano la firma di Elvis Metalla, attaccante (classe ’99), ex Vado e Arenzano, lo scorso anno in forza all’Albenga, autore di una doppietta, che fa felice mister Cristian Cattardico.

“È stato un buon allenamento – dichiara il tecnico savonese – la squadra si è mossa molto bene per tutto l’arco della gara, ho avuto segnali positivi ed incoraggianti, ora la nostra mente è totalmente rivolta al match di Sanremo”.