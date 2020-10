Il presidente del Consiglio torna in Liguria: Giuseppe Conte atteso a Genova venerdì

Liguria. Ritorno in Liguria per il premier Giuseppe Conte. Il presidente del Consiglio è atteso a Genova nella giornata di venerdì per un appuntamento ormai tradizionale, l’inaugurazione del festival di geopolitica della rivista Limes, organizzato anche quest’anno a Palazzo Ducale nel weekend dal 16 al 18 ottobre.

Al momento la presenza del premier è confermata a livello ufficiale. Conte arriverà al Ducale poco prima delle 18, visiterà la mostra delle carte e dialogherà con il direttore di Limes Lucio Caracciolo sul tema “L’Europa e l’Occidente secondo l’Italia”.

In agenda per ora non ci sono altri appuntamenti né incontri ufficiali. Il premier avrà modo di incontrare il sindaco Marco Bucci a margine dell’evento di Limes. Ulteriori dettagli potrebbero comunque emergere nei prossimi giorni.

L’ultima volta a Genova per Conte è stata il 14 agosto in occasione del secondo anniversario del crollo di ponte Morandi. Dopo la cerimonia di commemorazione delle vittime il presidente del Consiglio aveva incontrato Ferruccio Sansa, candidato di centrosinistra e M5s alle regionali.