L’11 ottobre 1950 la Federal Communications Commission americana emise la prima licenza per trasmissioni a colori alla CBS. Come la tv made in USA, anche questa domenica di metà ottobre sarà “colorata” da eventi non solo numerosi ma soprattutto travolgenti a tal punto che potremo soddisfare appieno le nostre passioni per lo shopping, lo sport, la buona tavola e chi più ne ha più ne metta.

Il Mercato Riviera delle Palme fa tappa a Varazze, nel cuore del centro cittadino di quella che storicamente è stata una delle prime sedi dei banchi dopo il loro debutto a Savona in una Pasqua di tanti anni fa. Il mercato è garanzia di shopping ai massimi livelli: grande assortimento, offerte convenienti in tutti i settori, qualità indiscussa e l’immancabile cortesia di un gruppo affiatato di ambulanti. Dall’abbigliamento agli accessori, dal tessile agli alimentari troveremo i migliori articoli per goderci l’autunno.

Torna a Cisano sul Neva l’Arrancadana Vertical Race Pizzo Ceresa, evento podistico non competitivo molto amato dagli specialisti della corsa in montagna e da chi vuole trascorrere una rilassante giornata di sport. Il percorso consiste in un tracciato che metterà a dura prova i partecipanti e si concluderà con una splendida vista su un panorama mozzafiato.

Garlenda farà festa con la tradizionale Castagnata Autunnale. Il programma prevede la camminata non competitiva tra le cappelle e gli oratori, le cucine con servizio di ristorazione continuato, la sfilata e l’elezione di Mr e Miss Castagna. Durante la manifestazione saranno ovviamente rispettate tutte le norme di sicurezza sanitaria antiCovid-19.

Ad Albisola Superiore l’arrivo dell’autunno si festeggia con due escursioni lungo i sentieri di Luceto ed Ellera, recentemente ripristinati e tracciati. Si tratta di una nuova tappa dell’ampio progetto di recupero della rete iniziato nel 2018 con il circuito Luceto – Castellaro – Santuario della Pace per rivalutare percorsi preesistenti di differente valenza e importanza e orientati a sviluppare nuove forme di esperienza e fruizione turistica nell’ottica del turismo sportivo e outdoor.

A Laigueglia Stanza Rada, neonato spazio laboratorio dedicato alle arti contemporanee, apre le sue porte per presentare “Scambio mite”, opera in cui l’architetto albenganese Gabriele Boretti approfondisce la sua ricerca attorno ai temi del sacro e dei colori liturgici realizzando un’installazione performativa appositamente pensata per occupare e reinterpretare la superficie dello spazio espositivo.

Ad Albissola Marina si tiene la XII Rassegna Internazionale per Ceramisti Contemporanei “La materia, l’arte e la vita”, promossa dagli Amici della Ceramica – Circolo “Nicolò Poggi”. Dal 1997 la manifestazione facilita gli incontri di esperienze artistiche diverse tra i ceramisti, le gallerie d’arte e il circolo organizzatore e arricchisce la Liguria dal punto di vista sia culturale sia del richiamo turistico.