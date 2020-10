Il mercatino a Sassello, la Gran Fondo a Loano, l’arte ad Albenga: una meravigliosa domenica di eventi in provincia

“Che giorno è oggi?” sarebbe una domanda assai diversa se il 4 ottobre 1582 papa Gregorio XIII non avesse introdotto il calendario che da lui prese il nome! E più di quattrocento anni dopo… “cosa passa il convento”? Una magnificente domenica! Sì, perché il “Cielo” ci farà la grazia di una solenne giornata di eventi in tutti i quattro angoli della nostra provincia, uno più grandioso e lodevole dell’altro.

A Sassello l’autunno inizia benissimo! Domenica il paesino dell’entroterra savonese farà festa infatti con la Fiera del Rosario, organizzata dal Consorzio La Piazza insieme al Comune. Ad attenderci saranno circa una trentina di bancarelle di merci varie, artigianato, antiquariato e prodotti tipici. Immancabili le focaccine e le caldarroste per tutti in collaborazione con il Gruppo Animazione Varazze.

Lasciamoci guidare dal profumo! A Millesimo c’è la Festa Nazionale del Tartufo, la prima manifestazione dell’anno in Italia che celebra il pregiato prodotto tipico e si sviluppa lungo le vie di un incantevole borgo nel cuore della Val Bormida, noto agli appassionati per la sua eccellente offerta gastronomica.

A Savona prosegue il Circo Millennium, una piccola “città” itinerante che mette in scena spettacoli magistralmente condotti dalla regia della famiglia Coda Prin unitamente alla famiglia Niemen, una delle più storiche circensi. Gli spettacoli comprendono tutte le attrazioni classiche presentate in un circo equestre: dagli acrobati ai giocolieri, dai clown equilibristi ai contorsionisti, senza dimenticare le performance con gli animali, provenienti da ben cinque continenti.

A Loano si corre la quarta edizione della Gran Fondo On Energy, gara ciclistica valevole come prova del Campionato Nazionale ACSI. La competizione sarà aperta a tutti i cicloamatori e cicloturisti di entrambi i sessi, italiani e stranieri, compresi tra i 16 e 70 anni, purché tesserati all’Associazione di Cultura Sport e Tempo Libero o ad enti della Consulta Nazionale e ai non tesserati, purché in possesso di certificato medico attestante la sana costituzione.

Ultime ore per visitare l’arte di Alessandra Carloni ad Albenga. Palazzo Oddo si anima con la mostra curata da Francesca Bogliolo e Matteo Scavetta, realizzata in collaborazione con Un Quadro di Te e patrocinata da Comune, Fondazione Oddi e Gruppo FAI Giovani Albenga Alassio. Una cornice perfetta per accogliere l’artista, che presenta l’intera sua carriera viaggiando dalla street art fino ad arrivare alle opere su tela e carta.

Nell’ambito delle iniziative per celebrare il centenario dell’incoronazione della Madonna di Pia a Finale Ligure lo scrittore, regista e attore Moni Ovadia terrà una lectio magistralis su “Il silenzio: dal senso della spiritualità biblica alla perdita di senso sociale nell’oggi globale”.