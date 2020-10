Provincia. L’ondata di maltempo come da previsioni e attese, è arrivata ad abbattersi con forza anche sul savonese. “Sarà una notte tribolata”, aveva annunciato in serata sul presidente di Regione Liguria Giovanni Toti (leggi qui). Parole che, purtroppo, si sono rivelate azzeccate.

Pochi i problemi, almeno per ora sulla costa, mentre il lavoro dei soccorritori, in particolare dei vigili del fuoco, si sta concentrando soprattutto sulla Valbormida e, in generale, nell’entroterra, con decine di interventi solo nell’ultima ora.

di 22 Galleria fotografica Allerta meteo 2 ottobre 2020









Una squadra dei pompieri di Varazze, ad esempio, al momento è ferma sul rettilineo di Sassello perché un albero caduto ostruisce tutta la strada.

A Carcare, poi, un altro albero è stato letteralmente sradicato dal vento e si è abbattuto sulla Sp29, ora momentaneamente chiusa al traffico, che è stato deviato nel centro abitato. Nella caduta, ha anche sfiorato un’auto in transito che, stando a quanto riferito, non ha però riportato gravi danni. La donna alla guida è stata accompagnata in ospedale ma solo a scopo precauzionale.

Si segnalano alberi caduti anche sulla Sp15. Ne sarebbero caduti addirittura 3 contemporaneamente sulla provinciale che collega Millesimo e Calizzano, con circolazione del traffico interrotta.

Ma diversi sono gli interventi in corso, relativi, in particolare, a tegole pericolanti, frane, cavi che sfiammano, alberi pericolanti e caduti. E non mancano nemmeno numerosi blackout diffusi nel territorio della Valbormida.