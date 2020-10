Il Covid nelle scuole della Val Bormida: chiuse le medie a Carcare e Altare

Val Bormida. Non c’è pace per le scuole savonesi, colpite direttamente dall’emergenza Covid: si moltiplicano i casi positivi e quindi le conseguenti procedure di quarantena, costringendo ad uno stop delle lezioni nelle aule scolastiche.

Ieri il caso confermato di 5 classi in quarantena alle medie di Ceriale per un insegnante positivo al Coronavirus, oggi tocca agli istituti valbormidesi: da domani, infatti, le scuole medie di Altare e Carcare resteranno chiuse, in quanto un insegnante è risultato positivo, facendo scattare la quarantena per i colleghi

La decisione è stata presa nel pomeriggio, quindi didattica digitale integrata per alunni delle due scuole medie valbormidesi.

Anche al liceo Calasanzio di Carcare è arrivata la conferma di un caso positivo all’interno dell’istituto superiore: sono in corso accertamenti per capire l’esatta situazione sanitaria e prendere i relativi provvedimenti sull’isolamento forzato per una o più classi.