Liguria. Il 25° Salone Orientamenti si terrà dal 10 al 12 novembre sulla piattaforma virtuale www.saloneorientamenti.it. E’ già possibile registrarsi sulla piattaforma che sarà rilasciata il 3 novembre, data in cui gli utenti potranno così profilarsi, verificare percorsi e propri interessi e conoscere il programma che costituirà le tre giornate del salone “live”.

WeCanJob, partner anche dell’edizione 2020, proporrà “Check out: are you ready?”, una serie di seminari online indirizzati a studenti di scuole medie e superiori. Durante i webinar i partecipanti saranno guidati nella compilazione e nella lettura dei risultati di test agevoli e divertenti che forniranno un profilo di personalità professionale e cinque mestieri vicini alle competenze e al percorso formativo di ciascuno studente.

I test a disposizione, elaborati con rigorosi criteri scientifici e che rispondono a precise metodologie di indagine psicologica, sono realizzati da WeCanJob, portale dedicato al mondo del lavoro e della formazione, e da ASP (Associazione Italiana Psicologi).

I webinar dovranno essere prenotati almeno tre ore prima dell’orario previsto, comunicando l’intenzione di partecipare sulla chat dello stand virtuale di WeCanJob. Maggiori informazioni sui test, sulla loro finalità e metodologia sono disponibili sul sito di WeCanJob, nella pagina dedicata ai test psicoattitudinali.