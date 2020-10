Albissola Marina. Ci sono anche i volontari della Protezione Animali, oggi e domani, all’evento Albissola Comics, in favore degli animali.

Sul lungomare, sotto i portici di fronte alla farmacia Concordia, i membri di Enpa hanno allestito un piccolo banchetto, autorizzato dal Comune, dove sono esposte decine di libri (ovviamente sull’argomento della manifestazione) usati ma in buono stato, donati dalle persone che hanno deciso di dare una mano alla Protezione Animali in questo delicato momento della sua esistenza.

“Malgrado le restrizioni delle norme covid19 infatti l’attività dell’Enpa non si è mai fermata, mentre i soccorsi e le cure degli animali feriti o in difficoltà non sono mai cessati; particolarmente critica la situazione dei gatti di strada e cortile, feriti o malati, nel comune di Savona, dove l’associazione ne ha ricoverati e curati l’anno scorso ben 201 e sterilizzati un centinaio; ciò in base ad una convenzione con il Comune di Savona (per legge è compito dei sindaci), che però da un anno non versa i pur insufficienti contributi dovuti”.

“Enpa chiede quindi aiuto alle persone colte che frequentano Albissola Comics, che in cambio di un’offerta libera potranno avere uno dei libri esposti”.