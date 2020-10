Vado Ligure/Quiliano. Sabato 26 settembre una delegazione del Lions Club Vado Ligure-Quiliano Vada Sabatia ha partecipato alla premiazione del Premio Letterario Lions 2019-2020 dedicato a Primo Levi svoltosi a Canelli, in qualità di Lions Club promotore.

Quest’anno il premio, che da qualche anno viene riservato agli studenti delle scuole secondarie, è stato assegnato alla miglior prefazione per un testo di Primo Levi. Grande la partecipazione degli istituti secondari, sia piemontesi che liguri.

Foto 2 di 2



I soci del Lions Club Nizza Monferrato-Canelli hanno distribuito premi sia in denaro per acquisto di testi, sia in abbonamenti con biblioteche prestigiose: “L’intento è evidentemente di stimolare la lettura e l’approfondimento di opere specie di autori italiani dei nostri territori. I ragazzi intervistati hanno mostrato grande interesse e impegno sul tema di quest’anno. Il service, che si ripete ormai da qualche anno, sembra dunque rimanere di grande attualità, specie nell’attuale periodo storico, che ci propone sfide enormi per continuare ad essere presenti e vivaci in mezzo alla gente”.