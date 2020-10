Due nuovi acquisti per il Plodio: arrivano i fratelli Laurenza

Ancora due innesti per il Plodio ormai a poche settimane dall’inizio del campionato di Seconda Categoria. A disposizione dell’allenatore Dario Roso ci saranno anche i fratelli Federico e Andrea Laurenza.

Federico, ex Rocchettese, è un laterale offensivo dalla buona tecnica e di buona prestanza fisica.

Andrea, invece, è un attaccante che, come si legge nella nota del club, “non ha bisogno di molte presentazioni”.

“Ex Cairese, Bragno e Cameranese, – continua il comunicato del sodalizio valligiano – Andrea ha saputo mettere in mostra le sue qualità in categorie superiori. Dopo un periodo di inattività, dovuto a una serie di infortuni, ha deciso di rimettersi in gioco con la nostra casacca e noi ne siamo orgogliosi“.

Insomma, grande fiducia viene riposta in questi due colpi: “Su di loro puntiamo molto per un ulteriore salto di qualità, nella speranza che il loro contributo ci possa aiutare a toglierci soddisfazioni importanti. Benvenuti ragazzi”.