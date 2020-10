I consiglieri di “Le Persone al Centro” al sindaco Frascherelli: “Vogliamo conoscere i dati sull’emergenza Covid a Finale”

Finale Ligure. “La conoscenza dei dati non risponde ad una morbosa curiosità, ma alla necessità di una maggior consapevolezza del rischio di contagio, che può rendere più attenti i nostri comportamenti”. E’ per questo motivo che i consiglieri del gruppo di minoranza di Finale Ligure “Le Persone al Centro” sono tornati a richiedere al sindaco Ugo Frascherelli di rendere noti i dati riguardanti l’epidemia da Covid-19 sul territorio finalese.

Sulla scia di quanto fatto per primo dal sindaco di Loano Luigi Pignocca (che nei giorni scorsi ha iniziato a pubblicare con cadenza settimanale il numero di casi positivi, casi sospetti, persone in isolamento domiciliare nella città dei Doria) e poi anche da altri suoi colleghi, i consiglieri di minoranza hanno “chiesto per l’ennesima volta la pubblicazione dei dati relativi all’emergenza Covid a Finale Ligure”.

“Sono noti i dati nazionali, regionali ed anche per ciascuna Asl – notano – Perché mai non dovrebbe essere nota la situazione all’interno del nostro Comune? La trasparenza aumenta la fiducia nelle istituzioni ed anche nelle difficili scelte che sono costrette ad adottare. La fiducia non si può però imporre per decreto”.

La richiesta è stata avanzata nuovamente oggi dal consigliere Camilla Fasciolo in sede di conferenza capigruppo e sarà nuovamente discussa in occasione del prossimo consiglio comunale.