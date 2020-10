Gran Fondo di Ceriale, la minoranza: “Nessuna informazione a cittadini e commercianti, dialogo ancora negato”

Ceriale. “Finalmente a Ceriale una manifestazione sportiva di un certo rilievo: l’amministrazione comunale infatti ha concesso un contributo alla Asd Loabikers di Loano per la Granfondo Città di Ceriale che si svolgerà domenica 11 ottobre. Tutto molto bello ma dell’iniziativa non sono stati informati i commercianti e le attività interessate, che hanno saputo della gara attraverso qualche partecipante che ha rivelato quanto verrà svolto in paese domenica”. Ad affermarlo sono i consiglieri del gruppo “Uniti per Ceriale” Antonello Mazzone, Valeria Cammarata e Fabrizio Dani.

“La notizia così appresa ha trovato larga eco nel paese, dove tutti si chiedono con quali modalità sarà svolta e organizzata anche in relazione all’epidemia in atto e alle conseguenti misure di sicurezza da adottare. Alcune locandine, che dovrebbero essere affisse oggi, informano che l’evento sarà a cura della società organizzatrice ma quello che fa specie è che l’amministrazione comunale non abbia avviato alcun dialogo con le attività commerciali per comunicare l’iniziativa e valutare congiuntamente eventuali suggerimenti”.

“Due sono gli aspetti che colpiscono. Il primo è dato dal fatto che i commercianti dovranno probabilmente prepararsi ad un flusso anomalo di pubblico e quindi dovranno giustamente garantire accessi e servizio corretti nelle attività che gestiscono. In secondo luogo, i cittadini dovrebbero conoscere con largo anticipo il percorso della gara e gli orari dell’eventuale chiusura delle strade”.

“Tutto bene fermo restando che dialogo e collaborazione dovrebbero essere sempre essere perseguiti da un’amministrazione soprattutto in un paese come il nostro”, conclude il gruppo di minoranza.