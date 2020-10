Gioco Pronostici: Claudio Nucci vincitore di giornata, Riky18 rafforza il primato

La settima schedina del gioco pronostici sul calcio dilettantistico savonese di IvgSport è stata decimata dalle partite rinviate, ancor più delle precedenti. Solamente otto gli incontri che sono stati giocati, sui sedici in programma.

Il più bravo di tutti, capace di indovinare sette degli otto risultati, è stato Claudio Nucci, il quale ha preso in pieno i punteggi di Alassio-Cairese e Finale-Campomorone, vincendo così la settima tappa con 20 punti. Secondo di giornata Roberto Abbaldo, anch’egli bravo a prevedere sette esiti degli incontri, ma in maniera esatta solamente la partita di Finale. Terzo classificato Riky18, che ha centrato il 3-0 della Vadese, oltre ad azzeccare cinque segni.

In classifica generale Riky18 incrementa di alcuni punti il vantaggio su Mataz e Tacalabala, che si confermano sul podio virtuale. Balzi in avanti di Claudio Nucci, dal 15° al 5° posto, e di Andrea Ferrari, dal 14° all’8°.

Venti su ventidue concorrenti hanno dato la Cairese vincente; Spranga, Claudio Nucci, Valerio Giongo e Andrea Ferrari hanno previsto lo 0-5. Altrettanti hanno avuto fiducia nella Vadese: Andrea Ferrari, Riky18 e Giorgio Ialenti per 3-0.

Solamente in quattro hanno pronosticato il pari del Finale e tutti per 1-1: oltre ai già citati, anche Gian55 e Fdv.

Solo in tre, Ola Fazola, Riky18 e Claudio Nucci, hanno preventivato la vittoria del Pietra Ligure. In sei hanno indicato il pareggio tra Speranza e Millesimo; solo Gabriele Dorati per 2-2.

Tutti hanno dato per vincente il Savona, nessuno per 4-1. In diciassette hanno indicato “1” all’Andora, nessuno col risultato esatto. Allo stesso modo, nessuno tra gli undici che hanno visto il Pontelungo vittorioso ha azzeccato il 3-0.

La Schedina numero 7 vincente:

Bra – Vado (non disputata)

Alassio FC – Cairese 0-5

Sestrese – Varazze Don Bosco (non disputata)

Finale – Campomorone Sant’Olcese 1-1

Pietra Ligure – Genova Calcio 3-0

Bragno – Camporosso (non disputata)

Celle Riviera – Borzoli (non disputata)

Soccer Borghetto – Ceriale (non disputata)

Veloce – Golfo Dianese (non disputata)

Via dell’Acciaio – Legino (non disputata)

Area Calcio Andora – San Filippo Neri Albenga 5-1

Pontelungo – Baia Alassio 3-0

Savona – Borghetto 4-1

Aurora Calcio – Letimbro (non disputata)

Speranza – Millesimo 2-2

Vadese – Altarese 3-0

La classifica della giornata numero 7:

1° Claudio Nucci 20

2° Roberto Abbaldo 17

3° Riky18 15

4° Andrea Ferrari 14

5° Gian55 13

5° Fdv 13

5° Gabriele Dorati 13

8° Ola Fazola 12

9° Spranga 11

10° Simon 10

10° Christian Galfrè 10

10° Juvestabia 10

10° Tacalabala 10

10° Michael Traman 10

10° Mataz 10

16° Valerio Giongo 9

16° Giorgio Ialenti 9

18° Vik 8

18° El Godie 8

18° The King 8

21° Cash 6

22° Il Grillo Parlante 4

La classifica generale dopo 7 giornate:

(tra parentesi i punteggi ottenuti nelle singole tappe)

1° Riky18 164,5 (33, 25, 25, 16, 15, 14, 11)

2° Mataz 149 (29, 28, 21, 13, 13, 11, 10)

3° Tacalabala 144,2 (30, 28, 19, 15, 15, 13, 10)

4° Michael Traman 130 (28, 20, 19, 17, 13, 13, 10)

5° Claudio Nucci 120 (22, 22, 20, 18, 10, 10, 8)

6° Christian Galfrè 113 (26, 21, 18, 16, 12, 10, 6)

7° Gabriele Dorati 109,2 (20, 17, 15, 15, 13, 13, 10)

8° Andrea Ferrari 107 (23, 20, 19, 14, 13, 10)

9° The King 105 (23, 22, 20, 8, 8, 6)

10° Valerio Giongo 102,7 (25, 18, 15, 13, 10, 9, 8)

11° Spranga 102,5 (23, 20, 17, 16, 12, 11)

12° Vik 102 (22, 21, 15, 12, 10, 8, 8)

13° Juvestabia 101 (22, 19, 17, 15, 10, 10, 8)

14° Pronosticiesatti 100 (26, 25, 14, 13, 10, 6)

15° Dona73 93 (24, 24, 23, 10)

16° Lady 83 (22, 16, 14, 11, 11, 9)

17° Il Grillo Parlante 73 (19, 14, 12, 10, 8, 6, 4)

17° Cash 73 (21, 19, 15, 8, 6)

19° Ola Fazola 70 (16, 12, 11, 10, 9, 6, 6)

20° Simon 68,2 (20, 15, 15, 10)

21° El Godie 65 (22, 13, 10, 10, 8, 6, 6)

22° Nonno 58 (24, 16, 14, 4)

23° GuantoniDodici 56 (20, 18, 8, 8)

24° Roberto Abbaldo 55 (19, 17, 13)

25° Giorgio Ialenti 51 (16, 13, 9, 9, 4)

26° Gian55 45,2 (15, 13, 13)

27° Fdv 44 (15, 13, 13)

28° Gandalf 38,5 (21, 16)

29° Simone Peirone 34 (20, 14)

30° No License 28 (16, 12)

31° Robby 22 (19)

31° Michiba18 22 (12, 10)

31° Pe Mendi 22 (14, 8)

34° Talla 20 (14, 6)

35° Deportivo 16 (16)

35° Revj 16 (16)

35° Dino Bertocci 16 (16)

38° Real Arcola 14 (14)

39° Tornacchio 12 (12)

40° Andrea2000 2 (2)

Il Gioco Pronostici di IvgSport si ferma, con la speranza di poter tornare, con la Schedina numero 8, domenica 29 novembre.