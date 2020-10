Gioco Pronostici Calcio: Riky18 fa 33 punti e vince la giornata

Una partita rinviata per l’alluvione, una per il maltempo, una annullata per il ripescaggio del Taggia. La Schedina numero 4 del gioco pronostici sul calcio dilettantistico savonese di IvgSport ha risentito di questo travagliato avvio di stagione ed ha presentato solamente 13 partite valide.

Tuttavia, i risultati sono parsi piuttosto prevedibili; l’inizio del campionato ha riservato punteggio meno sorprendenti rispetto a quelli della coppa. Al punto che Riky18 ha realizzato il miglior risultato di sempre: 33 punti. C’è riuscito indovinando cinque risultati pieni (i pareggi di Albenga-Finale e Serra Riccò-Praese e i successi di Cairese, Voltrese, Legino) e quattro parziali, vincendo così la quarta tappa.

Completano il podio di giornata Tacalabala (così come Dona73, ha indovinato quattro risultati esatti) e Christian Galfrè (insieme a Spranga ha indicato il segno corretto di ben dieci incontri).

Di tutte le partite almeno un concorrente ha indicato il risultato esatto, fatta eccezione per Arconatese-Sanremese terminata con un 2-3 che nessuno ha azzeccato. Il successo del Pietra Ligure (con ventidue partecipanti che hanno detto “1”) e quello della Cairese (in diciannove hanno indicato la vittoria dei gialloblù) sono stati i più pronosticati, ma il 5-0 è stato detto solamente da Gabriele Dorati, mentre l’1-0 da Riky18 e Cash.

I più indovinati sono stati gli 1-1 di Albenga-Finale e di Serra Riccò-Praese, entrambi previsti da ben otto partecipanti. Il meno atteso è stato il pareggio tra Ceriale e Via dell’Acciaio (indicato solamente da sei giocatori, tra i quali solo Michael Traman ha detto 2-2), seguito dal successo del Golfo Dianese (su cui hanno puntato solamente in sette, tra cui solamente Valerio Giongo ha azzeccato l’1-0).

Mataz chiude la tappa nelle retrovie, ma resta leader in classifica generale. Viene avvicinato da Tacalabala che balza dal quarto al secondo posto, mentre il vincitore di giornata Riky18 sale dalla sesta alla terza posizione. Siamo solamente alle battute iniziali, la stagione è lunga!

La Schedina numero 4 vincente:

Arconatese – Sanremese 2-3

Borgosesia – Imperia 2-0

Gozzano – Vado 4-1

Albenga – Finale 1-1

Cairese – Sestrese 1-0

Campomorone Sant’Olcese – Varazze Don Bosco 1-0

Genova Calcio – Ospedaletti 1-1

Pietra Ligure – Alassio 5-0

Borzoli – Arenzano (rinviata)

Celle Riviera – Voltrese Vultur 1-2

Ceriale – Via dell’Acciaio 2-2

Golfo Dianese – Soccer Borghetto 1-0

Serra Riccò – Praese 1-1

Taggia – Bragno (annullata)

Veloce – Legino 0-1

Ventimiglia – Camporosso (rinviata)

La classifica della giornata numero 4:

1° Riky18 33

2° Tacalabala 30

3° Christian Galfrè 26

4° Pronosticiesatti 25

5° Dona73 24

6° Spranga 23

7° Juvestabia 22

7° Claudio Nucci 22

9° GuantoniDodici 20

10° Michael Traman 19

10° Andrea Ferrari 19

10° Cash 19

13° Gabriele Dorati 17

14° Lady 16

15° Il Grillo Parlante 14

15° Talla 14

15° Nonno 14

18° Valerio Giongo 13

18° El Godie 13

18° Mataz 13

21° Tornacchio 12

22° Vik 8

23° The King 6

24° Ola Fazola 6

La classifica generale dopo 4 giornate:

(tra parentesi i punteggi ottenuti nelle singole tappe)

1° Mataz 115 (29, 28, 21, 13)

2° Tacalabala 101 (30, 28, 19, 13)

3° Riky18 99,5 (33, 25, 16, 14)

4° Michael Traman 94 (28, 20, 19, 17)

5° Dona73 93 (24, 24, 23, 10)

6° Pronosticiesatti 77 (26, 25, 14, 6)

7° Christian Galfrè 75 (26, 21, 18, 6)

8° Spranga 73,5 (23, 20, 16, 12)

9° Claudio Nucci 70 (22, 22, 18, 8)

10° Juvestabia 68 (22, 19, 17, 10)

11° Valerio Giongo 67,5 (25, 18, 13, 10)

12° Vik 67 (22, 21, 10, 8)

13° Gabriele Dorati 64 (20, 17, 15, 10)

14° Nonno 58 (24, 16, 14, 4)

14° Lady 58 (22, 16, 11, 9)

16° The King 56 (22, 20, 6)

17° Il Grillo Parlante 55 (19, 14, 12, 10)

18° Andrea Ferrari 52 (23, 19, 10)

19° El Godie 51 (22, 13, 10, 6)

20° Cash 44 (21, 19)

21° Gandalf 38,5 (21, 16)

22° Simone Peirone 34 (20, 14)

23° Ola Fazola 32 (11, 9, 6, 6)

24° No License 28 (16, 12)

24° GuantoniDodici 28 (20, 8)

26° Giorgio Ialenti 25 (16, 9)

27° Michiba18 22 (12, 10)

28° Roberto Abbaldo 19 (19)

29° Deportivo 16 (16)

29° Revj 16 (16)

29° Dino Bertocci 16 (16)

32° Simon 15 (15)

33° Real Arcola 14 (14)

33° Talla 14 (14)

35° Tornacchio 12 (12)

A breve sarà pubblicata la Schedina numero 5, da inviare entro le ore 14 di sabato 10 ottobre.