Gioco Pronostici Calcio: Riky18 vince ancora e sale al comando della classifica

Nuovo record di partecipanti per il gioco pronostici sul calcio dilettantistico savonese di IvgSport: in 27 hanno inviato la Schedina numero 5. Una giornata che, come ormai consuetudine, ha visto una partita annullata.

I quindici incontri giocati non sono stati facili da pronosticare, al punto che i risultati della giornata sono stati decisamente bassi. Il più bravo di tutti è stato Riky18, che ha vinto la tappa per distacco, con 5 lunghezze di vantaggio su Andrea Ferrari e Simon.

Per Riky18 è doppietta: aveva già vinto sette giorni fa ed oggi si è ripetuto. Raggiunge Mataz a quota due vittorie di giornate; Dona73 ne ha vinta una.

Riky18 ha indovinato tre risultati esatti (i successi di Serra Riccò, Camporosso e Vadino) e cinque esiti (le vittorie di Ventimiglia, Andora, Pontelungo, Vadese e il pareggio di Dego). Grazie ai 10 punti di bonus Riky18 sale in vetta alla classifica, scavalcando Mataz, oggi nelle retrovie. I due sono vicinissimi, così come non è distante il terzo, Tacalabala, sempre molto costante.

Quattro gli esordienti, tra i quali Robby, che parte con un ottimo quarto posto. In classifica balzi in avanti di Andrea Ferrari, dal 18° al 12° posto, e di Simon, dal 32° al 23°.

L’esito più imprevedibile è stato quello di Savona-Baia Alassio: tutti avevano indicato il segno “1”, sbagliando. A prevedere il successo dell’Altarese solamente El Godie e Juvestabia, quest’ultimo col risultato esatto. Il pari tra Speranza e Quiliano&Valleggia è stato ipotizzato solo da Lady e Ola Fazola (che ha preso l’1-1).

In sette hanno dato il Vado sconfitto e il solo Michael Traman per 2-1. Sette anche i segni “2” al Ventimiglia, con Andrea Ferrari e Simon ad azzeccare l’1-2. Otto hanno dato il Ceriale battuto e solo Riky18 per 1-0.

Ben quindici i pronostici favorevoli al Serra Riccò, dei quali otto col risultato esatto. Ampiamente previsti, ma da nessuno col risultato esatto, i successi di Andora e Pontelungo (entrambe date vincenti da 21 giocatori su 27), e della Vadese (previsto da 20).

Tra i dodici che hanno dato fiducia al Soccer Borghetto spicca GuantoniDodici, unico a prevedere il 3-2.

Giorgio Ialenti è stato il solo ad azzeccare il 2-2 tra Dego e Rocchettese, tra i sette che hanno detto “X”.

In dieci hanno pronosticato la vittoria del Vadino, ma solo Riky18 per 2-0. Mataz, Vik e Ola Fazola, tra i sei che hanno previsto il pari tra Aurora e Carcarese, hanno indicato il risultato corretto.

La Schedina numero 5 vincente:

Saluzzo – Vado 2-1

Bragno – Serra Riccò 1-2

Camporosso – Ceriale 1-0

Legino – Ventimiglia 1-2

Soccer Borghetto – Borzoli 3-2

Voltrese – Veloce (rinviata)

Andora – Carlin’s Boys 6-2

Borghetto – San Filippo Neri 0-2

Pontelungo – Oneglia 5-0

Savona – Baia Alassio 0-2

Altarese – Millesimo 2-1

Aurora Calcio – Olimpia Carcarese 1-1

Speranza – Quiliano&Valleggia 1-1

Vadese – Letimbro 5-0

Vadino – Villanovese 2-0

Dego – Rocchettese 2-2

La classifica della giornata numero 5:

1° Riky18 25

2° Andrea Ferrari 20

2° Simon 20

4° Robby 19

5° GuantoniDodici 18

6° Spranga 17

7° Ola Fazola 16

7° Christian Galfrè 16

9° Juvestabia 15

9° Vik 15

9° Cash 15

9° Tacalabala 15

9° Fdv 15

14° Pe Mendi 14

14° Lady 14

16° Michael Traman 13

16° Pronosticiesatti 13

16° Gabriele Dorati 13

16° Giorgio Ialenti 13

16° Gian55 13

21° Mataz 11

22° Claudio Nucci 10

23° Valerio Giongo 8

23° The King 8

25° El Godie 6

25° Talla 6

25° Il Grillo Parlante 6

La classifica generale dopo 5 giornate:

(tra parentesi i punteggi ottenuti nelle singole tappe)

1° Riky18 134,5 (33, 25, 25, 16, 14)

2° Mataz 126 (29, 28, 21, 13, 11)

3° Tacalabala 116 (30, 28, 19, 15, 13)

4° Michael Traman 107 (28, 20, 19, 17, 13)

5° Dona73 93 (24, 24, 23, 10)

6° Spranga 91,5 (23, 20, 17, 16, 12)

7° Christian Galfrè 91 (26, 21, 18, 16, 6)

8° Pronosticiesatti 90 (26, 25, 14, 13, 6)

9° Juvestabia 83 (22, 19, 17, 15, 10)

10° Vik 82 (22, 21, 15, 10, 8)

11° Claudio Nucci 80 (22, 22, 18, 10, 8)

12° Gabriele Dorati 77 (20, 17, 15, 13, 10)

12° Andrea Ferrari 77 (23, 20, 19, 10)

14° Valerio Giongo 75,5 (25, 18, 13, 10, 8)

15° Lady 72 (22, 16, 14, 11, 9)

16° The King 64 (22, 20, 8, 6)

17° Il Grillo Parlante 61 (19, 14, 12, 10, 6)

18° Cash 59 (21, 19, 15)

19° Nonno 58 (24, 16, 14, 4)

20° El Godie 57 (22, 13, 10, 6, 6)

21° GuantoniDodici 48 (20, 18, 8)

21° Ola Fazola 48 (16, 11, 9, 6, 6)

23° Simon 40 (20, 15)

24° Gandalf 38,5 (21, 16)

25° Giorgio Ialenti 38 (16, 13, 9)

26° Simone Peirone 34 (20, 14)

27° No License 28 (16, 12)

28° Robby 22 (19)

28° Michiba18 22 (12, 10)

30° Talla 20 (14, 6)

31° Roberto Abbaldo 19 (19)

32° Deportivo 16 (16)

32° Revj 16 (16)

32° Dino Bertocci 16 (16)

35° Fdv 15 (15)

36° Real Arcola 14 (14)

36° Pe Mendi 14 (14)

38° Gian55 13 (13)

39° Tornacchio 12 (12)

A breve sarà pubblicata la Schedina numero 6, da inviare entro le ore 14 di sabato 17 ottobre.