Gioco Pronostici Calcio: nella sesta giornata regna The King

La sesta schedina del gioco pronostici sul calcio dilettantistico savonese di IvgSport ha dovuto fare i conti con numerosi rinvii, ben sette. Di conseguenza, sono state solamente nove le partite valide.

Con un massimo di 45 punti a disposizione, The King è riuscito a totalizzarne ben 23, dominando la tappa con un gran distacco su tutti gli inseguitori. La seconda posizione di giornata è stata condivisa da ben cinque concorrenti, in una tappa che ha avuto 26 partecipanti.

The King è stato capace di indovinare il risultato pieno dei successi di Andora e Spotornese e del pareggio Millesimo-Vadese, oltre alle vittorie di Albenga, Cairese, Pontelungo e Savona.

Tra le partite odierne, ben venticinque dei 26 partecipanti hanno pronosticato il successo del Savona, ma solo Michael Traman col risultato esatto. In ventidue hanno previsto la vittoria del Pontelungo, ma nessuno col punteggio giusto, così come nessuno ha preso il 3-2 dell’Albenga, indicato come vincitore da ventuno concorrenti.

Solamente in quattro hanno intuito il successo dell’Andora, tra i quali The King e Andrea Ferrari col risultato corretto. Ad avere fiducia nel Quiliano&Valleggia sono stati in sei, con il solo Gabriele Dorati a prevedere il 2-1.

In classifica generale Mataz rosicchia un paio di punti al leader Riky18; si fa sotto Tacalabala: i primi tre sono racchiusi in soli 13,3 punti. The King, grazie anche ai 10 punti di bonus, balza dal 16° al 7° posto. Gabriele Dorati sale dal 12° all’8°, Valerio Giongo dal 14° al 10°.

La Schedina numero 6 vincente:

Vado – Derthona (rinviata)

Albenga – Pietra Ligure 3-2

Cairese – Finale 2-0

Celle Riviera – Veloce (rinviata)

Ceriale – Bragno (rinviata)

Legino – Camporosso (rinviata)

Serra Riccò – Soccer Borghetto (rinviata)

Baia Alassio – Andora 2-3

Carlin’s Boys – Pontelungo 2-6

San Filippo Neri – Savona 0-5

Letimbro – Speranza 2-2

Millesimo – Vadese 1-1

Olimpia Carcarese – Mallare (rinviata)

Quiliano&Valleggia – Aurora Calcio 2-1

Villanovese – Spotornese 0-3

Cengio – Murialdo (rinviata)

La classifica della giornata numero 6:

1° The King 23

2° Simon 15

2° Gian55 15

2° Tacalabala 15

2° Valerio Giongo 15

2° Gabriele Dorati 15

7° Roberto Abbaldo 13

7° Mataz 13

7° Michael Traman 13

7° Andrea Ferrari 13

7° Fdv 13

12° Christian Galfrè 12

12° Vik 12

14° Riky18 11

14° Lady 11

16° Pronosticiesatti 10

16° El Godie 10

16° Claudio Nucci 10

16° Ola Fazola 10

20° Il Grillo Parlante 8

20° Juvestabia 8

20° Pe Mendi 8

20° GuantoniDodici 8

20° Cash 8

25° Giorgio Ialenti 4

26° Andrea2000 2

La classifica generale dopo 6 giornate:

(tra parentesi i punteggi ottenuti nelle singole tappe)

1° Riky18 145,5 (33, 25, 25, 16, 14, 11)

2° Mataz 139 (29, 28, 21, 13, 13, 11)

3° Tacalabala 134,2 (30, 28, 19, 15, 15, 13)

4° Michael Traman 120 (28, 20, 19, 17, 13, 13)

5° Christian Galfrè 103 (26, 21, 18, 16, 12, 6)

6° Pronosticiesatti 100 (26, 25, 14, 13, 10, 6)

7° The King 97 (23, 22, 20, 8, 6)

8° Gabriele Dorati 95,2 (20, 17, 15, 15, 13, 10)

9° Vik 94 (22, 21, 15, 12, 10, 8)

10° Valerio Giongo 93,7 (25, 18, 15, 13, 10, 8)

11° Dona73 93 (24, 24, 23, 10)

12° Spranga 91,5 (23, 20, 17, 16, 12)

13° Juvestabia 91 (22, 19, 17, 15, 10, 8)

14° Claudio Nucci 90 (22, 22, 18, 10, 10, 8)

14° Andrea Ferrari 90 (23, 20, 19, 13, 10)

16° Lady 83 (22, 16, 14, 11, 11, 9)

17° Il Grillo Parlante 69 (19, 14, 12, 10, 8, 6)

18° Cash 67 (21, 19, 15, 8)

19° Simon 58,2 (20, 15, 15)

20° Nonno 58 (24, 16, 14, 4)

20° Ola Fazola 58 (16, 11, 10, 9, 6, 6)

22° El Godie 57 (22, 13, 10, 10, 6, 6)

23° GuantoniDodici 56 (20, 18, 8, 8)

24° Giorgio Ialenti 42 (16, 13, 9, 4)

25° Gandalf 38,5 (21, 16)

26° Simone Peirone 34 (20, 14)

27° Roberto Abbaldo 32 (19, 13)

28° Gian55 31,2 (15, 13)

29° No License 28 (16, 12)

29° Fdv 28 (15, 13)

31° Robby 22 (19)

31° Michiba18 22 (12, 10)

31° Pe Mendi 22 (14, 8)

34° Talla 20 (14, 6)

35° Deportivo 16 (16)

35° Revj 16 (16)

35° Dino Bertocci 16 (16)

38° Real Arcola 14 (14)

39° Tornacchio 12 (12)

40° Andrea2000 2 (2)

Augurandoci che i campionati possano proseguire, a breve sarà pubblicata la Schedina numero 7, da inviare entro le ore 14 di sabato 24 ottobre.