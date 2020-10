Gioco Pronostici Calcio IvgSport: la Schedina numero 7

La settima giornata del gioco pronostici sul calcio dilettantistico di IvgSport sarà relativa alle partite di campionato di Serie D, Eccellenza, Promozione e Prima Categoria di domenica 25 ottobre.

Viene richiesto di indicare il risultato esatto di ogni incontro (ad esempio 1-3, 1-0, 1-1, …).

Per ogni risultato pienamente indovinato verranno assegnati 5 punti; se il risultato pronosticato è errato ma l’esito esatto (1, X, 2) verranno assegnati 2 punti.

È obbligatorio compilare i campi “Nome” e “Cognome”. Se non si desidera comparire nelle classifiche con il proprio nome, è sufficiente scrivere nel campo “Alias” il nome con il quale si vuole risultare.

La Schedina numero 7

Nome:

Cognome:

Alias:

Bra – Vado

Albenga – Cairese

Sestrese – Varazze Don Bosco

Finale – Campomorone Sant’Olcese

Pietra Ligure – Genova Calcio

Bragno – Camporosso

Celle Riviera – Borzoli

Soccer Borghetto – Ceriale

Voltrese Vultur – Serra Riccò

Area Calcio Andora – San Filippo Neri Albenga

Pontelungo – Baia Alassio

Savona – Borghetto

Aurora Calcio – Letimbro

Mallare – Quiliano&Valleggia

Speranza – Millesimo

Vadese – Altarese



Il vincitore di giornata si aggiudicherà una borraccia termica marchiata IvgSport.

La classifica di giornata verrà stilata sommando i punti conseguiti nel pronostico delle sedici partite.

Ad ogni singola giornata verranno attribuiti 10 punti al primo classificato, 6 al secondo, 4 al terzo, 3 al quarto, 2 al quinto, 1 al sesto. In caso di parità tra più giocatori, i punti verranno suddivisi.

La classifica generale verrà redatta sommando i punti conseguiti nel pronostico e i punti conseguiti per il piazzamento. Sarà cumulativa e verranno conteggiati i 27 migliori risultati ottenuti (relativi ai punti conseguiti nel pronostico). Pertanto, se un concorrente parteciperà a tutte e 33 le giornate, gli verranno scartati i peggiori 6 risultati. Un regolamento che permette a chi ha saltato le prime giornate di entrare in gioco per la classifica finale.

Invia la schedina compilata a sport@ivg.it oppure via WhatsApp al 3939819619

Entro le ore 14,00 di sabato 24 ottobre