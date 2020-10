Albenga. Verranno tempi migliori e la Lene 2000 Albenga, con il suo folto gruppo di giovanissimi ginnasti tornerà a recitare un ruolo primario nel panorama ligure. Per ora non rimane che l’abbandonarsi ai ricordi visto che l’attività, salvo una piccola parentesi, è ferma da marzo.

Elena Pizzo è il simbolo da oltre vent’anni di questo sodalizio, l’istruttrice che non ha mai smesso di allenare, anche quando la salute, per un certo periodo le ha voltato le spalle. “Siamo un fiore all’occhiello della ginnastica ligure – dice con orgoglio – e prima che tutto si fermasse abbiamo raccolto tre titoli nazionali con Giovanni Ferrua, seconda categoria punti 7, Giacomo Bertoletti, quinta categoria punti 7 e Sara Cerrato, quinta categoria punti 10. Naturalmente, oltre a loro, ci sono tanti altri ragazzi e ragazze che sentono la nostalgia di non potersi allenare”.

Per il momento tutto rimane fermo fino al 23 novembre, ma nessuno si fa illusioni. Le norme restrittive potrebbero proseguire ancora a lungo: “Speriamo di no, ma temo – conclude Elena – che la sosta forzata sarà ancora lunga. Fortunatamente, anche se non ancora per molto, abbiamo ancora qualche piccola risorsa nelle nostre casse”.