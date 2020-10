Fungaioli dispersi, salvati nella notte dai vigili del fuoco cinofili di Savona

Mobilitazione di soccorsi per due fungaioli, di circa 40 e 50 anni, dati per dispersi nel pomeriggio di ieri a Pigna (IM), in località Gouta. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia insieme con i colleghi del nucleo cinofili di Savona. Allertato anche l’elisoccorso Grifo del 118 che non è potuto intervenire a causa delle scarse condizioni di visibilità, vista l’ora tarda.

I due dispersi sono stati individuati in zona Margheria dei Boschi grazie alla triangolazione dei loro smartphone. Sono stati trovati nel bosco poco dopo mezzanotte.

Per riportarli sulla strada, nei pressi del rifugio di Gouta, gli uomini del 115 hanno camminato per oltre due ore.