Il 17 ottobre 1919 re Alfonso XIII di Spagna inaugurò il primo tratto della metropolitana di Madrid. Possiamo immaginare la contentezza degli abitanti e dei turisti nella capitale iberica a viaggiare su un mezzo di trasporto così innovativo per l’epoca! Anche noi, cent’anni dopo, saliamo a bordo del nostro “metrò”: l’agenda degli eventi di IVG.it, che ci porta qua e là per la provincia, lungo un tragitto di cultura, sport, enogastronomia e arte varia. Non dimentichiamoci pure di scendere alla “fermata” delle Giornate FAI d’Autunno.

Torna Albissola Comics, la fiera, la festa o meglio il festival del fumetto in provincia di Savona, a due passi dal mare. Gli incontri con gli autori, il mercatino vintage, la musica ma soprattutto il fumetto con la F maiuscola fanno di Albissola Comics un insieme sensoriale e fisico di tratti, immagini, corpi e parole in cui gli appassionati possono calarsi senza l’assillo della fretta e della calca vociante. Gli autori sono nei loro spazi espositivi a disposizione dei visitatori e con la loro arte e le proprie personalità umani, tangibili, raggiungibili.

Dieci anni di nuoto in acque libere in un perfetto sodalizio tra sport e tutela di un territorio unico. Il legame sarà celebrato nel Golfo dell’Isola di Bergeggi con “Swim the Island”, tra i più prestigiosi eventi europei dedicati alla disciplina. L’appuntamento sarà ospitato per la prima volta a Spotorno con un programma arricchito dalla nuova e suggestiva Sunrise Swim.

A Cengio torna “Zucca in Piazza”, la festa dedicata alla Zucca di Rocchetta, inserita fra gli eventi di “Terra Madre” – Salone del Gusto e molto attesa per festeggiare questa straordinaria cucurbita, l’unica ad avere per ogni esemplare una carta d’identità che ne certifica provenienza e caratteristiche. Protagonisti saranno anche i prodotti della Val Bormida, in particolare i Presìdi Slow Food, e dell’Arca del Gusto, fra cui il Moco, che animeranno un ricco e coloratissimo mercato. Il cartoonist Tiziano Riverso realizzerà vignette sulla Zucca e caricature al pubblico presente.

A Borgio Verezzi i musicisti e gli attori degli Zêna Singers interpreteranno con emozione e raffinatezza alcune delle più belle canzoni dei cantautori italiani, dalle più conosciute a quelle rimaste un po’ più nell’ombra, usando linguaggi diversi e solo apparentemente distanti, come la canzone d’autore, e nel rispetto dell’incredibile mondo poetico che De André ha regalato e mai come oggi torna con un incredibile attualità di contenuti. Una serata da non perdere in cui non potremo fare a meno di ricantare le canzoni che hanno segnato momenti particolari della nostra vita.

A Savona l’attrice Mariella Speranza e la danzatrice Valeria Puppo mettono in scena “Eva”, spettacolo di teatro danza liberamente tratto da “Diario di Eva” di Mark Twain, per la regia di Gianni Masella e realizzato con la collaborazione della Fondazione Luzzati – Teatro della Tosse. La pièce dà voce ad Eva e racconta il periodo successivo alla sua nascita. La seguiamo nel giardino dell’Eden, quando scopre l’incanto dello spettacolo della natura che la affascina e la cattura in modo totale.