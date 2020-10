Frecce Tricolori, pista di Villanova d’Albenga disponibile: l’annuncio di Riviera Airport

Alassio. Per la candidatura di Alassio/Laigueglia per la provincia di Savona e di Imperia per ospitare l’atteso evento delle Frecce Tricolori arriva una buona notizia: Riviera Airport ha annunciato la disponibilità della pista dell’aeroporto di Villanova d’Albenga.

La precisazione è arrivata dopo il termine ultimo per la presentazione delle candidature, il 30 settembre scorso.

L’agibilità della pista per il periodo settembre-ottobre 2021 è stata confermata, in quanto i lavori sulla pista dello scalo villanovese dovrebbero iniziare già a partire dalla fine del 2020, quindi termineranno in tempo in vista della possibile esibizione. Riviera Airport, che potrebbe essere il quartier generale della manifestazione, ha inviato una lettera sll’Aeroclub di Savona e della Riviera Ligure, al Comune di Alassio e al Comune di Imperia.

Alassio/Laigueglia-Imperia hanno il vantaggio di costituire priorità per l’Aeronautuca Militare per via della cancellazione a seguito dell’emergenza sanitaria, facendo così crescere la speranza di riportare in Riviera nel 2021 lo show acrobatico, occasione di richiamo turistico (Covid permettendo). I contatti e le trattative sono in corso.

Inoltre, da Riviera Airport l’annuncio che in relazione ai danni provocati dal maltempo e dall’alluvione che ha colpito duramente le province di Imperia e Savona, è stato ridotto di mille euro il contributo richiesto per l’organizzazione dell’evento da parte dei Comuni partecipanti (da 6 mila euro a 5 mila euro).