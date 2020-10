Fontana di piazza Gramsci a Borghetto, Ata Pc lancia la petizione: “Fermiamo la sua distruzione”

Borghetto Santo Spirito. L’associazione tutela ambiente Ata Pc ha lanciato sul sito change.org una raccolta di firme on-line per chiedere al sindaco di Borghetto che “non venga distrutta la storica fontana di piazza Gramsci in via Ponti”.

“Essa è infatti un luogo di aggregazione e di giochi da moltissimi decenni ed è diventata un ‘luogo del cuore’ per moltissimi borghettini e per tanti turisti che vi hanno trascorso momenti felici nell’infanzia. Ricordiamo che pochi giorni fa il sindaco si era espresso preannunciando un progetto di restyling della piazza e affermando che esso prevedeva l’eliminazione della fontana. In seguito si è poi detto che la decisione finale deve ancora essere presa”.

Ata Pc chiede che la fontana venga “restaurata e mantenuta così com’è da molti decenni”.