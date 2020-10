Flag football: Bulldogs qualificati per le finali nazionali

Toirano. L’ultima giornata di regular season disputatasi domenica scorsa a Torino conferma il buon momento dei Pirates Bulldogs team senior flag football che, ottenendo due vittorie su tre gare, conquistano matematicamente la seconda piazza del girone e l’accesso alle finali nazionali in programma sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre a Marina di Ravenna.

Grande soddisfazione in casa Pirates per il risultato raggiunto. Stefano Cocco, dirigente dei Pirates Bulldogs, “Siamo contenti del risultato che conferma, fino ad oggi, l’ottimo campionato dello scorso anno. Abbiamo dimostrato che il lavoro paga e che il nostro percorso è ben segnato. Ringraziamo per il supporto tutta la dirigenza e il nostro presidente Michele Giacchello che non ci ha mai fatto mancare il suo sostegno. Arrivare per il secondo anno consecutivo nelle prime otto in Italia è un traguardo che ci rende orgogliosi. Ora viene il bello. Alle finali saranno gare da dentro o fuori ed i team sono tutti di alto livello“.