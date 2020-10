Finale Ligure. Dalla prossima settimana, se le condizioni meteo lo permetteranno, l’amministrazione comunale ha dato il via ad una serie di interventi di abbattimento pini classificati come rischiosi da parte degli agronomi incaricati.

Il sindaco Frascherelli afferma: “Termineremo quanto iniziato gli scorsi anni su Via Dante, ormai divenuto un percorso ad ostacoli con radici che invadono prepotentemente la careggiata creando un serio pericolo agli utenti della strada. Prima di tutto la sicurezza dei nostri cittadini ed evitare che succeda nuovamente quanto avvenuto 3 anni fa con il collasso di un esemplare sempre in via Dante. Abbiamo deciso di concludere un lavoro che guarda alla tutela della pubblica incolumità, soprattutto in seguito alle relazioni degli agronomi ed in vista della sempre più necessaria riqualificazione dell’intera via. Come d’altronde ci richiede la Soprintendenza che, nell’autorizzare l’intervento, ne richiede in futuro un recupero . Il progetto che attende da anni il suo finanziamento (circa 900 mila euro) prevede nuovi sottoservizi, una pista ciclabile, un nuovo filare di alberature idonee ai centri abitati ed ovviamente nuovi marciapiedi e parcheggi. Come detto l’anno scorso in campagna elettorale vogliamo e dobbiamo aprire tale cantiere entro la fine di questo mandato.”

Gli interventi di messa in sicurezza della strada non si fermano a via Dante: “A seguire saranno anche abbattuti i pini di via Lungosciusa, vicino al cavalcavia ferroviario. Anche in questo caso tali esemplari sono considerati pericolosi dagli esperti. Da tempo affogati nell’asfalto, ripreso più volte perché con radici devastanti per la circolazione e soprattutto sull’argine del fiume sciusa rischiando di spingere sempre più Lo stesso argine verso il corso d’acqua, e creando un ostacolo ai molti pedoni che solcano la via in oggetto. In questo caso ripianteremo in viale Alessandria altri esemplari, ovviamente non più pini marittimi che in questi anni stanno creando disagi e pericoli in tutta la città” aggiunge il primo cittadino finalese.

“Sempre a Final Pia abbiamo finalmente risolto un altro annoso problema legato ai pini. In Via Madonna e via Conti Vacca stiamo sostituendo i pericolosi alberi con nuovi pini da leppo, ricostruendo un angolo verde che ormai non Era più definibile tale, con inserimento di dissuasori stradali, panchine e alcuni parcheggi moto, assenti in zona. Vi sono molte altre situazioni di questo tipo che stiamo ancora valutando Insieme agli esperti, come quella di via Calvisio o di San Bernardino. E tante altre causate da alberature private che dovranno agire come sta facendo l’amministrazione comunale”.

Azioni decise ed importanti ad opera dell’amministrazione Frascherelli sempre più orientata a risolvere situazioni legate al pericolo stradale. “Occorre agire orientati ad un verde urbano consono alle città di oggi. L’ufficio aree verdi sta costruendo in questi anni un percorso lungimirante che possa rivisionare e rigenerare il patrimonio arboreo in passato poco considerato. Mai come in questi ultimi 6 anni son stati investiti denari e risorse per risolvere le molte problematiche relative al verde urbano. Di questo siamo molto fieri. Continua anche il monitoraggio di tutte le nostre alberature e continuano i trattamenti endoterapici ed in chioma sulle nostre palme colpite da punteruolo rosso (non solo le Canariensis) che sta continuando prepotente ad invadere il nostro patrimonio palmifero” conclude il sindaco finalese.