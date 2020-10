Finale Ligure, la 13enne Denise Gjoka vince il concorso di poesia “Inchiostro e Memoria”

Finale Ligure. La 13enne finalese Denise Gjoka ha partecipato e vinto il concorso di poesia “Inchiostro e Memoria” organizzato dall’Anpi di Rescaldina.

La giovanissima poetessa finalese si è classificata al primo posto (a ex aequo) nella sezione “narrativa e poesia” under 16 con la poesia “Diritto di essere”.

Questa la motivazione della giuria:

E’ una voce forte e gentile quella della giovane Denise con i suoi versi tanto incisivi.

Fin dal titolo, cosi deciso, si intuisce di trovarsi di fronte non ad una richiesta ma al “diritto di essere”. “Di essere un’anima e non un viso, di essere una mente e non un corpo”.

In questa società dove il concetto astratto e schematico dello stereotipo ci impone di omologarci in giudizi e pregiudizi ancora cristallizzati, ecco che con il suo tono fermo l’autrice chiede semplicemente di essere.

Il tono si fa via via più deciso, “il diritto di essere se stessi” fino a rivendicare, nell’ultimo verso, “Il diritto di poter vivere e cancellare ogni forma di violazione della propria libertà”.

Per avere creato versi profondi e risoluti, la giuria, all’unanimità, conferisce a “Il diritto di essere” di Denise Gjoka il primo premio ex-aequo per la sezione under 16 .