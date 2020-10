Finale Ligure e caos viabilità, “Le Persone al Centro”: “Un piano mobilità risolutivo dei disagi”

Finale Ligure. La situazione viaria a Finale Ligure al centro di una presa di posizione da parte del gruppo di minoranza “Le Persone al Centro”.

Nel mirino degli esponenti di opposizione il perenne serpentone di auto del mattino, che sta creando forti disagi alla mobilità finalese.

“Tralasciando, per ora, lo scandaloso stato di via Dante, il perenne serpentone di auto della prima mattina dovrebbe far capire anche ai più ostinati l’inopportunità di un definitivo trasferimento della scuola elementare di Finalborgo nel plesso di Finalmarina, per non parlare dell’impenetrabile chiusura di Porta Testa, che non fa altro che aggravare la già compromessa situazione della viabilità”.

“I problemi andrebbero previsti ed affrontati, non inseguiti e rimandati (per anni)…” conclude il gruppo “Le Persone al Centro”, che torna a chiedere un piano della mobilità e del traffico cittadino che possa arrestare le code e i disagi.