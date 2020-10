Finale, domani protesta dei ristoratori in piazza: “Vogliono mandarci alla deriva”

Finale Ligure. Un sit-in di protesta in piazza Vittorio Emanuele, domani 27 ottobre alle ore 11, per “difendere i diritti dei ristoratori”. A lanciarlo e organizzarlo non è una associazione di categoria ma la figlia di una coppia di ristoratori: una combattiva 19enne che, di fronte all’ennesima mazzata per i suoi genitori, ha deciso di fare qualcosa.

“Mi chiamo Elena e sono figlia di due imprenditori costretti alla chiusura del proprio locale nonostante gli infiniti sforzi – racconta – Parlo per noi, noi imprenditori che ci sentiamo abbandonati, che ci è già stato tolto una volta il diritto di lavorare. Vogliono mandarci alla deriva, ancora”.

“Abbiamo fatto sacrifici per ottenere ciò che con sudore abbiamo creato – prosegue – Alcuni di noi sono stati costretti a chiudere, altri invece, gli ultimi soldi che avevano li hanno investiti per adattarsi alle norme. Non possono massacrarci così, noi abbiamo sudato per tutto questo e non dobbiamo permettere che ce lo tolgano, che ci facciano rinunciare, che ci privino del diritto di lavorare”.

E così, sfidando anche una ordinanza regionale che vieta le manifestazioni, ha deciso di “chiamare a raccolta” i colleghi per mettere in piazza tutta la rabbia e la frustrazione di una categoria che in queste ore, in tutta Italia, si sta facendo sentire. I partecipanti dovranno “rigorosamente e assolutamente” rispettare le distanze di almeno un metro e indossare correttamente la mascherina. “Sarà una dimostrazione statica, educata e pacifica – prosegue Elena – nel massimo rispetto delle persone e delle cose. Questo vuole essere un ‘abbraccio’ tra tutte le persone che fanno fatica e così non riescono più ad andare avanti”.

“Insieme siamo più forti – conclude Elena – ed è per questo che chiedo adesioni per ritrovarci tutti in piazza Vittorio Emanuele a Finale Ligure martedì 27 ottobre alle ore 11, distanziati e muniti di mascherina per difendere i nostri diritti. Uniti si può”.