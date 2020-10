Far conoscere il territorio attraverso escursioni a piedi o in bici: nasce l’ASD Ruotalbenga

Albenga. Nasce ad Albenga l’ASD Ruotalbenga, un’associazione che ha come scopo quello di far conoscere il territorio e il suo patrimonio storico, culturale, paesaggistico e naturalistico attraverso escursioni a piedi o in bicicletta.

Afferma il presidente dell’ASD Antonello Damonte: “Ruotalbenga nasce da un’idea mia e della mia compagna, Sabina Gualco, da sempre appassionati del territorio e con la volontà di farlo conoscere a tutti attraverso un punto di vista nuovo e totalmente inclusivo. La nostra idea è quella di organizzare escursioni ed attività adatte a tutti, per questo i nostri iscritti possono essere sportivi e non senza alcun limite o preclusione per nessuno”.

Vicepresidente dell’ASD Giulio Marsala, studente di Storia delle belle arti che tiene in maniera particolare all’aspetto culturale dell’Associazione e che ha tra i suoi intenti quello di “portare avanti l’attività divulgativa della stessa attraverso la collaborazione anche con altre realtà del territorio”.

Concludono Antonello Damonte e Sabina Gualco: “Ci siamo appena costituiti e dobbiamo ancora farci conoscere, ma abbiamo tanti progetti insieme e la voglia di fare e collaborare con tutti. Stiamo definendo anche una preziosa collaborazione con Decathlon, che ringraziamo per la disponibilità sin qui dimostrata. Un grazie va anche ai nostri associati, in particolare ad Alessandro, Luca e Pietro che sono sempre presenti in maniera attiva e concreta”.

Per ulteriori info: https://www.facebook.com/asdruotalbenga.