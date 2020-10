Export, CIA Savona: primo incontro per le aziende con Alibaba.com

Ponente. Diventa pienamente operativa la convenzione tra CIA e Alibaba Italia, piattaforma di e-commerce B2B (business-to-business). Le aziende associate CIA Savona e Liguria possono partecipare al primo approfondimento, in remoto, per conoscere i vantaggi e i servizi del nuovo accordo per promuovere e commercializzare le loro produzioni agroalimentari.

L’appuntamento è per domani, mercoledì 21 ottobre, alle ore 14.30: per le imprese sarà possibile partecipare in videoconference all’incontro con i responsabili della società Alibaba e di CIA Liguria, nel quale saranno illustrate le possibilità di attivare servizi di promo commercializzazione. Le aziende aderenti a Cia dovranno indicare il proprio interesse entro oggi, martedì 20 ottobre, segnalando i propri dati ed i prodotti che realizzano. Possibile la partecipazione diretta sul proprio computer o smartphone, ma anche presso la sede CIA nel rispetto del distanziamento fisico e delle misure anti-Covid.

Per le filiere agricole si potranno aprire nuovi canali commerciali online, tramite incontri sul web con i buyers di tutto il mondo: “E’ una opportunità importante nel processo di internazionalizzazione delle imprese del savonese e della Liguria grazie ad un rapporto diretto tra aziende e consumatori, consentendo nuove occasioni di sviluppo attraverso il commercio elettronico” sottolinea il direttore CIA Savona Osvaldo Geddo.

“Le nostre eccellenze agroalimentari e la loro qualità hanno bisogno di una spinta sui mercati esteri utilizzando una piattaforma web unica per forme di interscambio e commercializzazione dei prodotti”.

“Alibaba Italia può assicurare una serie di servizi e di supporto tecnico-operativo alle aziende. Previsto un marketplace con la creazione di materiale pubblicitario e informativo; commercializzazione di prodotti e fornitori sulla vetrina “Padiglione Italia” del portale; partecipazione a eventi e attività come roadshow, convegni, promozioni online tramite canali social o media; consulenza di marketing e comunicazione”.

“La crescita di tutto il comparto agricolo passa attraverso lo sviluppo dell’export e la conquista di nuovi mercati” conclude Geddo.