Rialto. Dal mare all’Appennino, nove volte, senza sosta. L’obbiettivo, raggiungere i 8848 metri di dislivello, l’altezza dell’Everest con la bicicletta, raccogliendo fondi per dei kit da scuola in Angola.

L’impresa è della ciclista rialtese Erika Brunetto, che ha raggiunto e superato i 9000 metri di dislivello complessivo, affrontando per nove volte senza sosta la salita del Melogno, da Finalborgo al forte ottocentesco. L’opera, sospinta da alcuni tifosi e supporters a bordo strada, è stata portata a termine in 17 ore e 2 minuti.

In tutto il mondo sono stati completati 6620 Everesting in bici, di cui 701 in Italia.

In tutto il mondo 370 donne hanno raggiunto l’Everesting in bici. Tra queste, 29 in Italia, compresa, da domenica, Erika.

L’ascesa del colle del Melogno, versante finalese, è lunga 17 chilometri e 700 metri, con una pendenza media del 5.8% e punte sopra all’8% per quasi mille metri di dislivello.

Fino all’1 novembre sarà possibile fare una donazione crowfunding, volta a finanziare l’acquisto di strumenti e accessori in una scuola per bambini nel continente africano. Ulteriori informazioni si possono trovare sui canali social network della pagina dedicata della Polisportiva Rialtese.