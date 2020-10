Il 3 ottobre 1880 la goletta Leone di Caprera, così chiamata in onore dell'”eroe” Giuseppe Garibaldi, salpò da Montevideo, in Uruguay, per iniziare la sua traversata dell’Oceano Atlantico. Oltre un secolo dopo anche noi possiamo levare l’ancora e traversare l’intera provincia di Savona, approdando in ognuno dei suoi bei “lidi” di mare o terra e impiegando il tempo dello “sbarco” in tantissimi eventi che solo la nostra amata regione ci offre nel primo fine settimana d’ottobre.

A Finale Ligure si tiene il tanto atteso sedicesimo Salone dell’Agroalimentare Ligure, evento a carattere internazionale che avrà per madrina l’attrice, scrittrice e conduttrice televisiva Giorgia Wurth. La manifestazione intende valorizzare il territorio attraverso le peculiarità enogastronomiche e soddisfare il consumatore e l’operatore di settore, sempre più esigenti in termini di qualità e alla ricerca di prodotti tipici e tradizionali, permettendo al pubblico di provare sapori e profumi attraverso la visita agli spazi espositivi e le attività collaterali.

La tradizionale fiera promozionale di prodotti tipici “Sapori d’Autunno” di Dego sarà nel segno della trifola con tante attrazioni. La Val Bormida diventerà dunque un crocevia di profumi, specialità e incontri. Insieme ai suoi cani il trifolau Roberto Milani terra una dimostrazione delle tecniche di raccolta del prezioso tartufo.

A Laigueglia si darà appuntamento il meglio della mountain bike nazionale, e non solo, per il Trofeo Mtb Classic, unica gara ciclistica di cross country del calendario italiano inserita nel programma 2020 dell’UCI. La gara sarà di altissima qualità con la partecipazione di Peeter Pruus (Torpado SudTirol), reduce dal Mondiale su strada di Imola, e Oscar Vairetti, a confronto con la Giant Polimedical dei fratelli Bonetto ed Emanuele Huez della KTM. Fra le donne si prospetta una sfida intensissima tra due specialiste delle Granfondo: Katazina Sosna (Torpado SudTirol) e Costanza Fasolis (Giant Polimedical).

Per la seconda edizione della rassegna dedicata a Luciana Costantino a Savona vanno in scena i monologhi sulla condizione femminile “Tutta casa, letto e chiesa” di Franca Rame e Dario Fo, con Marina De Juli e per la regia di Franca Rame. Lo spettacolo si dipana fra il comico e il grottesco, un’ironia sapiente, uno slancio alla riflessione e all’impegno sociale e i tanti perché lasciati senza risposte, il tutto visto con gli occhi delle donne che non hanno perso la capacità di ridere guardandosi allo specchio.

A Sassello si apre “Sulla rotta di Ulisse: suoni, parole e riflessioni sull’emigrazione”, rassegna che comprende molte iniziative legate alla storia delle migrazioni, con una particolare attenzione a quella del liguri verso l’Argentina. Il 3 ottobre si terrà lo straordinario concerto “Tango at an exhibition” del Bosso Concept Ensemble, guidato dal violoncellista di fama mondiale e uno dei maggiori innovatori contemporanei del tango Jorge Andrés Bosso e composto da Ivana Zecca al clarinetto, Davide Vendramin al bandoneon e Paolo Badiini al contrabbasso.

Calizzano ospita “Racconti di Cornamusa”, concerto dalle atmosfere magiche, incentrato su uno strumento dalle antichissime origini e che comprende brani della tradizione norditaliana, francese e irlandese. Fabio Rinaudo condurrà la serata raccontando aneddoti e storie anche attraverso la musica che eseguirà in compagnia di altri due membri dei Birkin Tree, storica band di irish music: Claudio De Angeli alla chitarra e Luca Rapazzini al violino. Sarà presente come ospite Davide Baglietto, valente suonatore di cornamuse francesi.