Emergenza Covid, annullate la Marcia della Pace e la veglia di apertura per l’anno pastorale

Savona. In occasione dell’evoluzione della situazione emergenziale sono stati annullati alcuni eventi a carattere religioso.

In particolare, la Diocesi di Savona-Noli ha deciso di annullare la veglia di apertura dell’anno pastorale prevista per il 31 ottobre in Duomo.

Inoltre, l’ufficio nazionale per i problemi sociali, il lavoro e la salvaguardia del creato della Cei, ha scelto di non svolgere la “Marcia della pace 2020” che avrebbe dovuto essere ospitata nella a Savona il prossimo 31 dicembre.

“Rimangono l’auspicio e la speranza di poterla riprogrammare per il 2021 sempre a Savona – fanno sapere gli organizzatori – Di conseguenza vengono ugualmente cancellate tutte le iniziative di preparazione all’evento previste nei prossimi mesi”.