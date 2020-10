Covid, Caprioglio: “Per ora a Savona no a zone rosse”

Provincia. Questa mattina il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri ha partecipato al Comitato per l‘ordine e la sicurezza pubblica convocato dal Prefetto di Savona relativamente all’attuale situazione emergenziale. Presenti il Prefetto, il Questore, i Comandi della Forze dell’Ordine, i vertici Asl, il presidente della Provincia e i sindaci di Savona e Albenga.

Tema dell’incontro il confronto sulle modalità per dar seguito alla normativa emergenziale vigente, in particolare il DPCM del 18 ottobre e l’ordinanza n° 72 della Regione Liguria, e la tutela delle comunità del territorio.

“Ho appena partecipato insieme ai sindaci di Savona e Albenga al Comitato Ordine e Sicurezza. In questo contesto ci siamo tutti potuti confrontare con il Prefetto, il Questore, i Comandi della Forze dell’Ordine, i vertici Asl, circa l’attuale situazione” afferma il presidente Olivieri.

Il sindaco Ilaria Caprioglio fa il punto della situazione: “Ho illustrato la situazione di Savona. Al momento non richiede l’istituzione di zone rosse. Gli agenti della polizia municipale proseguiranno nell’azione di sensibilizzazione e controllo affinché vengano rispettate le disposizioni contenute nel Dpcm del 18 ottobre e nell’ordinanza regionale n. 72/2020″.

“Provvederemo, inoltre, a incontrare le associazioni di categoria al fine di promuovere un’azione congiunta volta a tutelare la salute senza mettere ulteriormente in crisi le attività economiche – specifica Caprioglio – Stiamo infine valutando l’eventualità di sospendere alcune manifestazioni in calendario, come già avvenuto per la fiera di santa Lucia, che potrebbero generare assembramenti difficilmente gestibili”.

Il primo cittadino savonese in occasione rivolge un messaggio alla comunità: “Desidero rivolgermi ai giovani affinché pongano in essere condotte sempre più responsabili fuori dagli edifici scolastici e ai cittadini tutti, affinché pongano in essere comportamenti tali da evitare assembramenti, al fine di tutelare la propria salute e la salute della collettività”.

“Quello che ci viene evidenziato e che risulta opportuno e fondamentale per parte nostra nella guida delle nostre comunità – aggiunge il presidente Olivieri – è di far comprendere per quanto possibile come sia quanto mai necessario in questo momento non lasciar abbassare l’attenzione, coordinarci al meglio con le nostre attività produttive e gli esercizi tutti per dare concreto seguito alla normativa emergenziale vigente”.

“Sono e restiamo per tutto quanto utile e opportuno a disposizione per confrontarci e agire insieme e al meglio per la tutela delle nostre comunità e del nostro territorio” conclude.