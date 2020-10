Edilizia scolastica, M5s: “Nel savonese 3,2 mln per efficientamento energetico e manutenzione”

Savona. “Al “faremo”, noi rispondiamo con il “fare ora”. Dal Governo, ennesima misura per rispondere alle esigenze dei territori: al via infatti l’assegnazione agli Enti locali di 855 milioni di euro per il finanziamento di interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico delle scuole secondarie di secondo grado. Il decreto, già firmato dalla Ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, è stato controfirmato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Gli Enti Locali, nella giornata di oggi, riceveranno la comunicazione con gli importi disponibili per gli interventi. In tutto, sono 104 gli Enti finanziati con questo stanziamento”.

Lo afferma il capogruppo regionale Fabio Tosi, che annuncia lo stanziamento per le scuole secondarie.

Che poi spiega, nel dettaglio, i finanziamenti destinati alla regione: “Alla Liguria, spettano oltre 19 milioni di euro, di cui oltre 10 milioni e 500mila euro alla provincia di Genova; circa 3 milioni e 233mila euro alla provincia di Savona; 2 milioni e 766mila euro alla provincia di La Spezia; e più di 2 milioni e 687mila euro a quella di Imperia”.

“Gli enti locali dovranno presentare al Ministero dell’Istruzione, entro il prossimo 17 novembre, gli elenchi degli interventi da finanziare, indicando anche l’ordine di priorità (nei limiti delle risorse disponibili). Potranno farlo tramite un applicativo accessibile dalla pagina dedicata del portale dell’edilizia scolastica del Ministero (https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml)”, conclude Tosi.