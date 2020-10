Ecco la nuova giunta regionale, assegnate le deleghe nel segno della continuità: due new entry

Liguria. Il presidente Giovanni Toti, riconfermato un mese fa alla guida della Regione Liguria, ha finalmente sciolto le riserve sulla nuova giunta. Lo ha fatto con una diretta Facebook: confermate, quindi le previsioni degli ultime giorni e delle ultime ore, sulla squadra di governo regionale.

Ecco tutti i nomi con le rispettive deleghe:

Andrea Benveduti (Lega): sviluppo economico, impresa, industria, commercio, energia e porti

Alessandro Piana (Lega): agricoltura, parchi, caccia, pesca, promozione del territorio

Gianni Berrino (Fratelli d’Italia): trasporti, lavoro, turismo

Simona Ferro (Fratelli d’Italia): personale, bambini, animali

Ilaria Cavo (Toti presidente): formazione, cultura, politiche sociali, sport

Giacomo Giampedrone (Toti presidente): protezione civile, infrastrutture, lavori pubblici

Marco Scajola (Toti presidente): territorio, pianificazione, urbanistica, demanio.

La sanità, il bilancio e la gestione delle emergenze resteranno “in questo momento” a Toti. “La sanità è il nostro primo pensiero – ha detto – così come il bilancio. Vengono riunite in un’unica grande direzione perché gli investimenti che stiamo facendo e la gestione dell’emergenza Covid, gli investimenti del governo, tutti gli spostamenti del denaro è bene siano compattati sotto un’unica guida, poi nelle prossime settimane anche la sanità prenderà una forma diversa di quella che ha avuto fino ad oggi”.

A tenere banco resta l’esclusione del savonese dalla giunta regionale: una delle ipotesi è quella di un possibile avvicendamento in corso di mandato tra lo stesso Toti e Brunello Brunetto (Lega) per la delega alla sanità. Sempre in tema di rappresentanza territoriale, pare confermato il ruolo di capogruppo in Consiglio regionale per Angelo Vaccarezza, il più votato nella provincia di Savona.

“Credo che l’accordo politico trovato in queste ore sia un accordo equilibrato che ovviamente lascerà qualcuno soddisfatto, qualcuno meno. Ma tutti potranno ritenersi parte di questo progetto con lo stesso spirito degli ultimi cinque anni. Tra pochi minuti darò incarico a tutti gli uffici di predisporre le deleghe per la prossima giunta, che è molto in continuità con quella che ci ha guidato e in continuità col risultato elettorale in questa regione. Molti assessori sono stati premiati dal consenso dei cittadini ed è giusto che i cittadini li trovino in giunta”, ha concluso Toti.

La nuova giunta del Toti-bis farà la sua prima apparizione in Consiglio regionale il prossimo 27 ottobre.