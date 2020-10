Celle Ligure. Varazze e Taggia furono protagoniste insieme al Taggia dell’avvincente lotta al vertice dello scorso campionato di Promozione, chiuso forzatamente con otto giornate d’anticipo. I nerazzurri, terzi classificati, sono stati ripescati in Eccellenza durante l’estate; i tabiesi vi sono stati ammessi solamente una decina di gironi fa, vincendo il ricorso contro il mancato ripescaggio.

I nerazzurri hanno debuttato in campionato domenica scorsa perdendo di misura contro il quotato Campomorone Sant’Olcese. Per il Taggia oggi è il giorno dell’esordio, dopo aver riposato nella prima giornata.

Gianni Berogno schiera i varazzini con Risso, Daudo, Damonte, Andreoni, Sacco, Severi, Diana, Ghigliazza, Piu, Guerrieri, Gagliardi.

Pronti a subentrare Faggiano, Napoli, Valle, Aiello, P. Cavallone, Bottino, Cozzi, Bettella, G Cavallone.

Taggia guidato da Simone Siciliano in campo con Pronesti, Bucarelli, Minghinelli, Ravoncoli, Negro, Fiuzzi, Salmaso, Tarantola, Scappatura, Miceli, Carletti.

A disposizione Laura, Cortese, Baracco, Crespi, El Kamli, Martucci, Cutellé, Rotolo.

Terna arbitrale della sezione di Genova: dirige Anton Giulio Ermini, assistito da Noureddine Benou e Giuseppe Nicolosi.

Varazze schierato col 3-5-2: Rizzo tra i pali; in difesa da destra Damonte, Andreoni, Sacco; esterni Damonte sulla destra e Severi sulla sinistra; sulla mediana Gagliardi, Ghigliazza e Guerrieri; in attacco Diana e Piu. Giallorossi con il 4-2-3-1: Pronesti in porta; sulla retroguardia Bucarelli, Minghinelli, Negro e Fiuzzi; a centrocampo Tarantola e Ravoncoli; più avanzati Salmaso, Miceli, Carletti; punta Scappatura.

Al 10° cross di Guerrieri, colpo di testa di Daudi: a lato.

Il gioco dei locali passa costantemente attraverso Ghigliazza, che al 14° va al tiro: Pronesti devia in angolo. Dalla bandierina calcia Guerrieri, batti e ribatti in area, Piu prova la sforbiciata ma arriva il fischio dell’arbitro.

I nerazzurri sono partiti in maniera molto aggressiva; il Taggia si difende con ordine e prova ad agire in ripartenza.

Al 16° conclusione di Piu da fuori area, abbondantemente a lato.

Al 21° un cross di Fiuzzi mette in difficoltà la difesa varazzina; batti e ribatti, la palla termina in calcio d’angolo. Se ne incarica Tarantola, nulla di fatto.

In questa fase è il Taggia ad essere più intraprendente. Al 23° errato disimpegno della difesa nerazzurra, va al tiro Salmaso: palla deviata in angolo. Palla messa in area da Tarantola, un difensore locale allontana di testa. Rapido contropiede del Varazze, il classe 2000 Diana salta un paio di avversari e cerca un compagno ma c’è fuorigioco.

Partita giocata sostanzialmente a centrocampo; i due attacchi non hanno ancora creato pericoli.

Al 27° conclusione di Fiuzzi dalla distanza, Rizzo non trattiene e respinge in angolo. Tarantola prova lo schema, ma Severi capisce tutto e ferma la giocata avversaria.

Al 29° straordinaria imbucata da parte di Miceli, Scappatura non la sfrutta.

Al 31° l’ennesima incursione dell’ottimo Fiuzzi mette ancora in ambascia la difesa nerazzurra, che in qualche modo respinge il cross. Prova il tiro Miceli, tutto facile per Rizzo.

Al 33° splendido cross di Carletti, in area Scappatura liscia il colpo di testa.