Cairo Montenotte. Anche il campionato di Eccellenza, in questo travagliato fine settimana, deve fare i conti con la crescita dei contagi da Covid-19. Sono stati rinviati due incontri del girone B e uno del girone A.

Al momento ne sono indenni le squadre della provincia di Savona, fino ad oggi regolarmente scese in campo. Per la terza giornata del campionato, sul terreno del “Brin”, si affrontano Cairese e Finale.

Le due squadre si sono rese protagoniste di un avvio di stagione decisamente positivo: i valbormidesi, tra campionato e Coppa Italia, hanno ottenuto tre vittorie e due pareggi; la formazione di mister Buttu ha vinto due partite in coppa, per poi raccogliere un pari e una sconfitta in campionato.

Mario Benzi manda in campo Moraglio, Prato, F. Moretti, Boveri, Doffo, Facello, Tamburello, Piana, Poggi, Pastorino, Saviozzi (cap.).

Pronti a subentrare Negro, L. Moretti, Bablyuk, Martinetto, Colombo, De Matteis, Damonte, Ferrero, Tubino.

Pietro Buttu presenta il Finale con Porta, Scalia (cap.), Ferrara, Galli, Maiano, Pare, Molina Borja, Debenedetti, Messina, Odasso, Ferrara.

A disposizione ci sono Vernice, Gerundo, Ponzo, Andreetto, Tripodi, Caligaris, Fabbri, Rocca, Stagnaro.

Terna arbitrale della sezione di Genova: dirige Mattia Romeo, assistito da Lorenzo Verni e Simone Battiato.