Alassio. La seconda giornata del calendario del girone A di Eccellenza, ridisegnato in settimana, ha visto ben venti segnature in cinque partite: una media di quattro reti ad incontro.

Di queste, sette si sono viste al Piccardo di Borzoli, dove il Campomorone Sant’Olcese ha travolto una Sestrese in giornata no col risultato di 6 a 1. La corazzata di mister Marco Pirovano ha affondato gli avversari con la tripletta di Gandolfo e le reti di D’Amoia, Del Nero e Damonte; per i verdestellati gol di Sighieri per il temporaneo 1-5. I biancoblù si godono già il primato solitario.

Oggi era fermo per riposo il Pietra Ligure, che sette giorni fa aveva liquidato l’Alassio. I gialloneri in settimana hanno allungato la rosa, presentandosi in sedici nel match odierno giocato al Ferrando. Non è bastato però per impensierire l’Albenga, che si è imposto per 6 a 0. L’ex Lupo, che a luglio stava per iniziare una nuova stagione con l’Alassio ma poi è finito con il team bianconero, è andato a segno quattro volte; una Márquez e Grandoni.

Il tabellino dell’incontro:

Alassio FC – Albenga 0-6 (p.t. 0-4)

Reti: p.t. 29° Lupo, 31° Márquez, 39° Lupo, 41° Grandoni, s.t. 27° Lupo, 40° Lupo

Alassio FC: Rossi, Barchi, Miladi, Politano, Pica, Squillaci, Crupano (s.t. 14° Fotia), Melegazzi (s.t. 1° Damonte), Fornito (s.t. 1° Mannarà), Cardella, Giglio (s.t. 1° El Otmani). A disposizione: Adamo.

Albenga: Berruti, Franco, Gargiulo, Garbini, Brignone, M. Grandoni (s.t. 27° Gaglioti), Fonjock (s.t. 22° Vignola), Carro Gainza (s.t. 15° Romano), Gaggero, Márquez (s.t. 1° Carballo), Lupo. A disposizione: Alberico, Balleri, Cocito, Calcagno, Di Bella. All. Alessandro Grandoni.

Arbitro: Davide Biase (Genova), Assistenti: Davide Salinelli e Enrico Conio (Genova).

Ammonizioni: p.t. 42° Pica (Al).

Recupero: 0′; 2′.

Prima sconfitta stagionale per il Finale, superato a domicilio dalla Genova Calcio. La formazione guidata da Beppe Maisano ha espugnato il Borel per 2 a 0, trovando la via del gol nel secondo tempo prima con un’autorete di Maiano e poi con Riggio. Clicca qui per la cronaca dell’incontro giocato al Borel.

Lo scontro tra matricole ha visto il Taggia prevalere sul Varazze per 2 a 1 sul campo di Celle Ligure. I locali sono passati a condurre con un rigore segnato da Guerrieri; i giallorossi hanno ribaltato il risultato con i centri di Ravoncoli e Miceli. Clicca qui per leggere il resoconto dettagliato della partita.

L’unico pareggio della giornata è stato quello tra Ospedaletti e Cairese. Un 1 a 1 maturato nel primo tempo, con il vantaggio dei valbormidesi ad opera di Saviozzi e la replica degli orange con Aretuso. Clicca qui per leggere la cronaca dell’incontro.