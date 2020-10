E’ morto Benedetto Pansini, ex Questore di Savona

Savona. Anche la Questura di Savona si unisce al cordoglio per la prematura scomparsa del dirigente superiore della Polizia di Stato, in pensione, Benedetto Pansini, ex questore della provincia di Savona dal 2002 al 2003. Aveva poi ricoperto l’incarico di questore a Modena e a Pesaro.

Pansini è sempre stato impegnato sia sul fronte del contrasto alla criminalità sia nell’attività di prevenzione rivolta soprattutto alle categorie più sensibili: gli anziani ed i giovani.

In particolare per i ragazzi ha avviato numerose campagne di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale, dell’abuso di alcool e sull’uso di sostanze stupefacenti.

Sentimenti di cordoglio sono stati espressi dal questore Giannina Roatta, anche a nome di tutti i poliziotti della provincia, molti dei quali lo hanno conosciuto e ne conservano il ricordo.

I funerali sono previsti a Modena in forma privata.