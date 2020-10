Dpcm e trasporti, studenti savonesi sul piede di guerra: scioperi in vari istituti della provincia

Savona. Per alcuni è un Dpcm che non regala certezze. Per altri è la situazione del trasporto pubblico, come già la scorsa settimana. Le ragioni sono diverse e anche un po’ confuse, quindi, ma il malumore è lo stesso, e anche molto concreto. E così diversi studenti savonesi, oggi, hanno deciso di scioperare e non presentarsi a lezione.

La protesta, al momento, non sembra essere “strutturata”. A innescarla infatti è stato un tam tam su WhatsApp nelle ultime ore. Impossibile quindi organizzare qualcosa in tempo e, di conseguenza, fare una stima di quanti ragazzi abbiano aderito. Quel che è certo è che da diversi istituti della provincia si segnalano classi “decimate” o assenti in blocco (mentre altre sono regolarmente impegnate a fare lezione).

A Savona la protesta sembra aver attecchito soprattutto al liceo Chiabrera-Martini, dove ci sono diverse classi vuote, e all’Ipsia Mazzini-Da Vinci, dove in alcune aule gli studenti sono meno della metà e le “assenze” sono significative pure nei gruppi che questa settimana hanno la didattica a distanza. Numeri importanti anche allo Scientifico, dove alcune classi hanno aderito in toto. Partecipazione minore invece al liceo Della Rovere, dove i ragazzi riferiscono solo dell’assenza di qualche singolo.

Situazione simile nel resto della provincia: al momento giungono segnalazioni di assenze consistenti da Loano (Ragioneria), Alassio (Alberghiero) e Finale Ligure (Issel e Alberghiero).

Nel frattempo la consulta studentesca di Savona, “viste le numerose proposte di sciopero arrivate”, è al lavoro per organizzare qualcosa di più strutturato. Con la raccomandazione, però, di farlo solo “con lo scopo di manifestare un disagio e non esclusivamente per saltare scuola”.