Doppio incidente nel savonese, due feriti

Andora/Celle Ligure. Doppio incidente stradale questa mattina nel savonese.

Il primo si è verificato a Celle Ligure, intorno alle 11 e 15 di questa mattina. Stando a quanto appreso, in via Mulini a Vento, un’auto in retromarcia ha centrato in pieno un motociclo: il conducente è caduto a terra dopo l’urto con la vettura.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di personale sanitario e 118: dopo le prime cure è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona.

Altro sinistro stradale alla Marina di Andora, sempre intorno alle 11.00. Secondo quanto riferito si è verificato uno scontro tra un’auto ed un motociclo, per cause ancora in via di accertamento.

Sul posto sono intervenuti personale sanitario e 118: il conducente del mezzo a due ruote, finito sull’asfalto dopo l’impatto con la vettura, è stato soccorso e trasportato in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Entrambi i feriti non sono giudicati gravi, hanno riportato un trauma cranico e altre contusioni ma le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.