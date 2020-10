Doppio incidente a Varazze, due feriti al pronto soccorso

Varazze. Doppio incidente stradale questa mattina a Varazze, sulla via Aurelia.

Il primo si è verificato poco prima delle 11 e 30, all’altezza di una rotonda, con lo scontro tra due motocicli per cause ancora in via di accertamento. I due conducenti sono finiti a terra dopo l’impatto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Rossa di Varazze, della Croce Oro di Albissola e del 118: dopo le prime cure da parte dei sanitari sono uno è stato trasportato in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, l’altro ha rifiutato il ricovero.

Poco dopo altro scontro tra una moto ed una bici, con il ciclista finito a terra dopo l’urto. Anche in questo caso intervnto di sanitari e 118 con il successivo trasferimento del paziente in codice giallo presso il nosocomio savonese.

Entrambi i feriti dei due sinistri stradali non sono in gravi condizioni, non hanno riportato traumi o ferite significative.

In corso accertamenti e verifiche sull’esatta dinamica dei due incidenti avvenuti nella mattinata.