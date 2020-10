Doppio argento agli Italiani Master: Roberto Fazio nel giavellotto e Stefano Pasquato sui 100

Savona. Campionati italiani Master ad Arezzo, da venerdì 9 a domenica 11 ottobre, con un tris di “arcobaleni” presenti.

Duplice medaglia d’argento. Spallata a 41,29 nel giavellotto per Roberto Fazio, per tutti “Freccia”, e ottimo secondo posto nella classifica finale di categoria SM50.

I 100 metri piani (categoria SM35) vedono protagonista lo sprinter biellese Stefano Pasquato: prestazione cronometrica di buon livello, anche considerata la stagione avanzata, e l’11″52 realizzato porta in dote un prezioso argento che va ad arricchire il già notevole palmarès dell’atleta. Il giorno seguente Stefano non ha potuto prender parte ai 200 metri a causa di un piccolo problema di salute insorto nella notte.

Combattiva (sin troppo verrebbe da dire… considerato una partenza a razzo sui 5.000) Laila Hero. Nuovo primato personale proprio sui 5.000 (corsi in 19’33″07) ed ottavo posto nella classifica di categoria SF 40. Quinta posizione in 5’03″16 al termine di una buona gara sui 1.500.

Ad Alba ultimi sprint di stagione. Ne approfitta Luca Biancardi per sigillare il terzo crono sequenziale di ottimo livello negli ultimi quindici giorni. Il 21″71 realizzato sui 200 (vento +0.6) conferma appieno una ripresa ad ottimi livelli e sarà certamente di grande stimolo in vista della prossima stagione con obiettivi ancora più ambiziosi. Nella stessa gara Francesco Girardi chiude in sesta posizione, correndo in 23″37.

Nella foto sopra: Stefano Pasquato sul podio ad Arezzo

Luca Biancardi sul podio ad Alba

Roberto Fazio

Laila Hero in gara