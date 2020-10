Distretto Sociosanitario della Valbormida, i sindacati: “Per affrontare la pandemia necessarie politiche coraggiose”

✓ RADIOLOGIA Attualmente l’attività è fortemente ridimensionata e garantisce unicamente prestazioni quali RX e TAC senza contrasto, mammografie e Screening mammografico. La risonanza magnetica non viene più utilizzata perché ritenuta vetusta. Vi è una criticità sul personale medico radiologo a causa delle recenti dimissioni dal servizio del Dott. Venturino che va quindi sostituito. La dotazione organica dei tecnici di radiologia va ripristinata con sostituzione del personale andato in pensione e non più sostituto.

✓ DAY SURGERY Ante COVID venivano garantiti interventi di: CH Generale – Urologia – CH plastica –Dermatologia- Oculistica – Ortopedia – Ch. Vascolare – Ch della mano. L’attività veniva concentrata su di un arco di tre giorni la settimana ( Lun- Mart – Merc – ) e successivamente, a partire dal Settembre 2019 sino alla chiusura, si è svolta su due giorni la settimana su 12 ore il lunedì e il martedì . In attesa del reperimento di personale medico anestesista indispensabile per garantire l’attività di Day Surgery, andrebbe verificata la possibilità di implementare da subito l’attività di Day Service Ambulatoriale Chirurgico ( dermatologia – chirurgia generale – oculistica (cataratte e interventi ambulatoriali) – ch plastica ) con benefici immediati in termini di abbattimento liste di attesa . Per quanto riguarda il personale medico va previsto come nel passato il ricorso a chirurghi specialistici assegnati ai diversi servizi dell’Azienda, mentre, per quanto riguarda il personale del comparto, va ripristinata la precedente dotazione organica con recupero del personale assegnato nel frattempo ad altri servizi.

✓ PPI Dopo una prima riapertura che consentiva unicamente la gestione dei codici bianchi, a partire dalla metà di agosto il PPI è stato attivato sulle 12 ore con accesso dell’utenza solo in “autopresentazione”. In questa forma non è in grado di dare risposte tempestive a situazioni di urgenza da parte dei cittadini del territorio, senza contare che nelle ore non coperte dal servizio il trasporto dei pazienti verso il Pronto Soccorso di Savona rischia di far mancare la disponibilità di ambulanze sul territorio. Per questo è assolutamente necessario garantire l’attività sulle 24 ore che consentirebbe inoltre di garantire una copertura anche alle eventuali necessità di interventi di emergenza su utenti ricoverati nei reparti di degenza.

Rete territoriale socio sanitaria

La rete territoriale socio sanitaria, che negli ultimi anni non ha avuto quello sviluppo e quell’attenzione più volte dichiarate ma mai concretamente realizzate, è fondamentale per filtrare le attività dell’Ospedale e soprattutto per una reale ed effettiva presa in carico a difesa delle persone più fragili, con patologie croniche e invalidanti, e degli anziani.

E’ necessario un potenziamento della rete territoriale della prevenzione, dei consultori , della medicina di base e della cronicità.