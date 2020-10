Bergeggi. Sono state momentaneamente sospese, fino alla mattinata di domani, le ricerche via terra (impossibilitate, causa maltempo, quelle via mare) del presunto disperso in mare a Bergeggi: il buio, infatti, oltre a rendere difficili le operazioni, non permette ovviamente l’attività in sicurezza.

Una manciata di minuti fa, però, in volo si è alzato un elicottero della guardia costiera, che sta perlustrando la zona nella speranza, grazie agli strumenti di bordo e ad un faro, nonostante la scarsa visibilità, di avvistare la persona scomparsa.

L’allarme è stato lanciato nel pomeriggio odierno (leggi qui). Stando a quanto riferito da alcuni testimoni, un anziano avrebbe scavalcato le ringhiere sul lungomare per poi sparire apparentemente nel nulla. Sul luogo della presunta scomparsa, sarebbe anche stato trovato un bastone da passeggio.

Si teme, purtroppo, che possa essere stato travolto dalle onde e portato via dalla forte corrente unita al vento. Massiccio il dispiegamento di forze dei soccorsi. Sul posto, i vigili del fuoco, il personale del 118, i carabinieri e la capitaneria di porto.

Diversi gli uomini che, per l’intera durata del pomeriggio e fino a pochi minuti fa, sono stati impegnati nelle ricerche, anche calandosi, con l’ausilio di corde, tra le rocce a strapiombo, ma non è stato trovato né avvistato nulla.

Nel frattempo, è partita anche un’attività di indagine, condotta dai carabinieri, per risalire all’identità della persona anche se, almeno per ora, non risultano essere state presentate denunce relative ad eventuali scomparsi.